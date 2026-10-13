Ricardo Arjona sorprende a taxista que transformó su vida

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volvió a emocionar a sus seguidores con un video que muestra una faceta más personal de su vida, lejos de los escenarios y de las grandes producciones musicales.
Esta vez, el intérprete de Historia de taxi decidió regresar a una calle de Ciudad de México para reencontrarse con un hombre al que conoció hace más de tres décadas y que terminó convirtiéndose en una figura importante dentro de su trayectoria artística.
Se trata de Pocho, un antiguo taxista mexicano que, con el paso de los años, pasó a formar parte del equipo de trabajo del guatemalteco como escenógrafo y lo acompañó durante 12 giras.
El encuentro quedó registrado en una grabación que Arjona publicó el lunes 12 de octubre de 2026 en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de la frase: "Otra historia de taxi. Quizás la más bella. Cosas que pasan".
Las imágenes muestran una conversación llena de recuerdos, bromas y agradecimiento, que termina con una inesperada sorpresa preparada especialmente para su antiguo colaborador.
El emotivo reencuentro de Ricardo Arjona con Pocho
El video comienza con Ricardo Arjona conversando con Pocho en plena calle. Ambos aparecen vestidos para la ocasión y el cantante aprovecha los primeros segundos para bromear con su amigo.
"Pocho, tenés cara de nervioso", comenta el artista, mientras su acompañante intenta restarle importancia al momento.
Después de intercambiar saludos, Arjona explica por qué decidió organizar aquel encuentro. "La gente no te conoce, pero no sabe lo importante que sos", expresa.
El guatemalteco continúa recordando el significado que México tiene para él y su equipo de trabajo.
"Para nosotros regresar a México es una celebración. Para nosotros vos sos una celebración", le dice a Pocho.
Las palabras provocan una reacción de agradecimiento en su antiguo colaborador, quien todavía desconoce la verdadera razón por la que fue convocado al lugar.
Una amistad que comenzó en un taxi de México
Durante la conversación, Arjona recuerda cómo conoció a Pocho cuando este trabajaba como taxista en Ciudad de México.
El encuentro ocurrió muchos años atrás, cuando el cantante se encontraba construyendo su carrera musical en territorio mexicano.
"Yo te conocí en esta área hace muchos años", recuerda el artista, mientras señala el lugar donde comenzó su historia.
Arjona explica que abordó un taxi en aquella esquina y que, posteriormente, su conductor terminó convirtiéndose en uno de sus colaboradores.
Lo que comenzó como un encuentro cotidiano se transformó en una relación de confianza que se mantuvo durante décadas.
De acuerdo con distintos reportes publicados sobre el homenaje, ambos se conocieron hace más de 30 años.
Pocho acompañó a Ricardo Arjona durante 12 giras
Uno de los momentos más curiosos del video ocurre cuando el cantante intenta recordar cuántas giras realizaron juntos.
Arjona calcula que fueron ocho, pero Pocho lo corrige inmediatamente. "Doce giras", responde el mexicano.
Sorprendido por la cantidad, el guatemalteco reconoce que han compartido prácticamente toda una vida.
Durante esos años, Pocho trabajó en el área de escenografía, una parte importante de las producciones musicales que permiten transformar los escenarios durante los conciertos.
Su participación en 12 giras demuestra que aquella relación no se limitó a un encuentro casual, sino que se convirtió en una colaboración profesional prolongada.
El homenaje también permitió que los seguidores del cantante conocieran a una persona que durante años trabajó detrás de los escenarios.
La inesperada sorpresa que Ricardo Arjona preparó para Pocho
Después de recordar sus años de amistad, Arjona comienza a hablar sobre el antiguo taxi que conducía su amigo.
El cantante confiesa que había olvidado el color del vehículo y que pensaba que todavía pertenecía a la época de los taxis verdes.
Sin embargo, recuerda que era uno de los automóviles amarillos que circulaban por Ciudad de México.
Ese detalle no era casualidad. Segundos después, Arjona le pide a Pocho que observe lo que se encuentra estacionado en una esquina cercana.
"Decidimos hacerte un homenaje, y ese es para ti", le anuncia. Frente a ellos aparece un automóvil amarillo que el cantante había preparado como regalo.
Pocho observa el vehículo y pregunta sorprendido si realmente le pertenece. Arjona confirma que se trata de un obsequio y lo invita a acercarse para conocerlo.
Según medios mexicanos, el automóvil es un Volkswagen Escarabajo amarillo, un modelo que evoca los taxis que circularon años atrás por las calles de la capital mexicana.
"Esto no es actuación, esto es tuyo"
Mientras Pocho observa el automóvil, el cantante continúa bromeando con él y le pregunta si sabe cómo encender los vehículos modernos.
Su amigo responde afirmativamente y comienza a familiarizarse con el regalo.
Sin embargo, Arjona percibe que todavía existe cierta incredulidad. Por ello, decide aclararle que la sorpresa es completamente real.
"Esto no es actuación, esto es tuyo", insiste. Luego vuelve a confirmarle que el vehículo es un regalo.
El momento refleja la confianza que ambos han construido durante años, pues incluso en medio de la emoción mantienen las bromas que caracterizan su amistad.
La respuesta de Pocho que emocionó al cantante
Aunque recibir un automóvil fue una sorpresa importante, Pocho aprovechó el encuentro para agradecerle a Ricardo Arjona por algo que considera todavía más significativo: las oportunidades laborales que recibió durante tantos años.
"Yo estoy muy agradecido de usted, señor. Por tanto tiempo que me ha dado de trabajo", expresa.
El mexicano también recuerda que, en otra ocasión, Arjona le regaló una escenografía que posteriormente pudo aprovechar económicamente.
"Que no tiene idea usted cuánto le saqué a esa escenografía", comenta entre risas.
El cantante responde con alegría al conocer que aquel obsequio también había sido útil. "Porque yo también estoy muy agradecido con vos", le asegura.
La conversación deja ver que el homenaje no representa únicamente un reconocimiento por su trabajo, sino también por una relación personal que ha perdurado durante décadas.