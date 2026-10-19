 Cindy Crawford se despide de su hijo en emotivo mensaje
Farándula

Cindy Crawford se despide públicamente de su hijo

La supermodelo, su esposo y su hija expresaron su profundo dolor por la muerte de Presley Gerber, quien falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación el 20 de septiembre.

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Presley Gerber, Instagram
Presley Gerber / FOTO: Instagram
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Cindy Crawford y su esposo, el empresario Rande Gerber, rompieron el silencio por primera vez tras la trágica muerte de su hijo mayor, Presley Gerber.

El joven, de 27 años, falleció el pasado 20 de septiembre en circunstancias que, aunque no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, se presumen relacionadas con una sobredosis en un centro de rehabilitación.

La familia compartió su profundo dolor a través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de una conmovedora fotografía en blanco y negro de Presley, en la que se le representaba con alas de ángel, simbolizando su partida.

En una declaración conjunta, Cindy Crawford, Rande Gerber y su hija Kaia expresaron su desolación.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad", expresó.

Cindy Crawford también agradeció a las personas que se han comunicado con sus familiares para ofrecerles condolencias y muestras de solidaridad.

"Agradecemos las muestras de amor y apoyo de tantas personas que conocen y aman a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, Mamá, Papá y Kaia", concluyó.

Los últimos días de Presley Gerber 

Presley Gerber falleció en un centro de rehabilitación cuya ubicación no ha sido revelada. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado formal sobre la causa exacta de su deceso, las especulaciones apuntan a una sobredosis.

Le sobreviven sus padres y su hermana menor, Kaia Gerber, de 25 años, quienes han solicitado respeto a su privacidad para poder afrontar este duelo en la intimidad.

Durante los últimos años, Presley fue notablemente abierto y transparente sobre sus batallas personales. En diversas ocasiones, habló públicamente sobre su lucha contra la depresión y los problemas de adicción, compartiendo detalles de su arduo camino hacia la recuperación.

El joven describió su proceso de rehabilitación como un "trabajo de 24 horas al día", una tarea constante que requirió años de terapia intensa y un compromiso inquebrantable. Su valentía al abordar estos temas públicamente sirvió de inspiración para muchos que enfrentan desafíos similares.

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