Britney Spears Ingresa a Rehabilitación

La reconocida cantante Britney Spears ha ingresado voluntariamente a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos, una decisión que llega en un momento crítico tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Fuentes cercanas a la artista aseguran que esta medida es un reconocimiento de que "tocó fondo" y una búsqueda activa de ayuda, respaldada por su familia y con la mira puesta en su situación judicial.
Fuentes cercanas a la artista señalan que la decisión de ingresar en un centro especializado responde a la necesidad de "dar un paso adelante" en su bienestar personal, tras un episodio que su propio equipo calificó de "completamente inexcusable". Finalmente, la intérprete de éxitos como "Toxic" aceptó iniciar el tratamiento de manera voluntaria, consciente de que su situación personal se había descontrolado.
Spears ingresó en el centro el domingo.
Una de las fuentes citadas enfatizó que la propia Britney reconoció la gravedad del momento que atraviesa, admitiendo que "se da cuenta de que tocó fondo". Este punto de inflexión abarca tanto su vida personal como su imagen pública, que ha estado bajo constante escrutinio. El historial de la cantante incluye antecedentes de consumo de alcohol y otras sustancias a lo largo de varios años, con menciones recurrentes al uso de Adderall, un medicamento estimulante.
Incluso, se ha reportado que en viajes recientes a México, Spears habría intentado adquirir este medicamento, según testimonios de personas con conocimiento directo de su círculo. Estos detalles subrayan la profunda preocupación por su bienestar y explican la urgencia detrás de su ingreso a rehabilitación.
Arresto por DUI
El ingreso de Britney Spears al centro de rehabilitación coincide con un delicado proceso legal. La artista enfrenta un caso judicial luego de ser arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol en el condado de Ventura, California.
El incidente ocurrió en la madrugada del 4 de marzo de 2026, cerca de su residencia. El Departamento del Sheriff informó que Britney fue fichada en la cárcel a las 3:03 a.m. y liberada unas horas después, a las 6:07 a.m. del mismo día. Aunque el episodio fue breve, generó un considerable impacto mediático.
Spears deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo por esta detención, según señala el medio The Hollywood Reporter.
Según allegados, iniciar un tratamiento de rehabilitación podría ser un factor favorable ante el juez que lleva su caso. Un informante reveló que la cantante "sabe que, estratégicamente, esto se verá bien ante el juez, que se lo está tomando en serio", sugiriendo que esta acción demuestra su compromiso con la recuperación y podría influir positivamente en las consecuencias legales.
Recuperación profunda
Hasta el momento, no se ha establecido la duración exacta del programa de rehabilitación que sigue Britney Spears. Generalmente, este tipo de tratamientos suelen tener una duración aproximada de 30 días. Sin embargo, en su caso, se contempla la posibilidad de que la cantante permanezca más tiempo para abordar un proceso de recuperación más profundo y duradero.
Esta no es la primera vez que Britney Spears busca ayuda profesional en un centro de rehabilitación. A lo largo de su carrera, ha participado en programas similares en varias ocasiones, aunque en el pasado abandonó los tratamientos a los pocos días, según su historial público. En esta oportunidad, su entorno confía en que la situación será diferente y que el acompañamiento constante marcará una distinción.
Por el momento, se mantienen en reserva los detalles sobre la ubicación específica del centro y el tipo de tratamiento que está recibiendo. Asimismo, Britney no ha emitido una declaración pública directa en sus redes sociales sobre su ingreso, lo que sugiere un intento por llevar este proceso de manera más privada y enfocada en su recuperación.