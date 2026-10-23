Desilusión de amor virtual: albañil vende todo por una ilusión

Lo que comenzó como una ilusión romántica a través de las redes sociales terminó convirtiéndose en una historia de desengaño que ha llamado la atención internacional. Un albañil brasileño de 49 años vendió todas sus pertenencias y recorrió casi 2 mil kilómetros en autobús para conocer a la mujer que consideraba el amor de su vida, sin imaginar que se trataba de un personaje creado con inteligencia artificial.
El protagonista de esta historia es Edimar Martins, un trabajador originario del estado de Maranhão, en Brasil, quien durante años siguió en TikTok a una supuesta joven llamada Jéssica Oliveira.
Convencido de que había encontrado a su futura esposa, tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: vender lo que tenía y viajar hasta Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, para buscarla.
Sin embargo, al llegar a su destino descubrió una realidad inesperada. La mujer que había despertado sus sentimientos no existía en el mundo real, sino que era una figura digital diseñada para atraer seguidores y generar ingresos en redes sociales.
El caso fue dado a conocer por la cadena brasileña TV Mirante y posteriormente retomado por distintos medios internacionales.
Vendió todas sus pertenencias para encontrar el amor
De acuerdo con el testimonio ofrecido por Martins, comenzó a seguir el perfil de Jéssica Oliveira en 2020, sin sospechar que las imágenes y videos publicados correspondían a una mujer generada por computadora.
Durante ese tiempo, el albañil desarrolló sentimientos por el personaje y llegó a convencerse de que podía construir una relación sentimental con ella.
El 9 de octubre de 2026 decidió emprender el viaje hacia Belo Horizonte, ciudad ubicada a casi 2 mil kilómetros de su lugar de residencia.
Para financiar la travesía, vendió sus pertenencias y utilizó el dinero para comprar un boleto de autobús.
"Vendí todas mis cosas, me deshice de todo", contó el trabajador durante una entrevista con TV Mirante.
Después de aproximadamente dos días de viaje, llegó a la ciudad el 11 de octubre con la esperanza de conocer personalmente a la mujer que había visto durante años en su teléfono celular.
Lo que no sabía era que su búsqueda terminaría de una manera completamente distinta a la que había imaginado.
Una visita a la radio reveló la verdad
Una vez en Belo Horizonte, Martins comenzó a buscar información sobre el paradero de Jéssica Oliveira.
Sin una dirección concreta ni contactos que pudieran ayudarlo, recorrió diferentes lugares de la ciudad hasta acudir a una emisora de radio para solicitar orientación.
Fue precisamente allí donde recibió la noticia que terminó con sus ilusiones.
"Fui a la radio y me dijeron que no, que eso era falso, que esa mujer no existe", relató.
El albañil descubrió que la supuesta joven era un personaje generado mediante inteligencia artificial y que las publicaciones que había seguido durante años no correspondían a una persona real.
La noticia lo dejó profundamente afectado, especialmente porque había invertido todos sus recursos económicos en realizar el viaje.
Además de la decepción sentimental, se encontraba en una ciudad desconocida, sin dinero suficiente para regresar y sin familiares cercanos que pudieran brindarle alojamiento.
La municipalidad tuvo que ayudarlo a regresar a casa
Sin recursos económicos y emocionalmente afectado, Edimar acudió a los servicios sociales de la Municipalidad de Belo Horizonte.
Durante su conversación con una trabajadora social, explicó que su decisión de viajar estuvo motivada por la soledad y por su deseo de encontrar una compañera sentimental.
El hombre, quien se encontraba de licencia médica del Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil, no tenía ingresos adicionales para financiar su regreso.
Las autoridades municipales le proporcionaron alimentación, acceso a instalaciones de higiene y orientación sobre los riesgos de posibles engaños a través de las redes sociales.
Después de evaluar su situación, le entregaron un boleto de autobús hacia el estado de Tocantins. Posteriormente, el trabajador consiguió trasladarse hasta Imperatriz, en Maranhão, donde fue recibido por familiares.
¿Quién era realmente Jéssica Fazendeira?
La supuesta mujer de la que Edimar se había enamorado aparecía en redes sociales bajo el nombre de Jéssica Oliveira, también conocida como Jéssica Fazendeira.
Su perfil de TikTok, identificado como @JessicaFazendeira, acumulaba aproximadamente 300 mil seguidores.
En sus publicaciones aparecía una atractiva mujer que aseguraba vivir en una granja y estar buscando una pareja con quien compartir su vida.
Incluso prometía ofrecer estabilidad económica al hombre que aceptara mudarse con ella, asegurando que no tendría necesidad de trabajar.
Las imágenes, los movimientos y la voz del personaje habían sido generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Tras la repercusión de la historia, el responsable del perfil publicó un video en el que reconoció que Jéssica no era una persona real.
También aseguró que nunca había mantenido conversaciones directas con el albañil y explicó que la cuenta fue creada para atraer seguidores y promocionar productos mediante plataformas de comercio electrónico.
Sin embargo, Edimar sostuvo que había recibido respuestas a través de las redes sociales, por lo que existen versiones diferentes sobre el tipo de interacción que mantuvo con el perfil.
La soledad lo llevó a buscar una nueva oportunidad
Durante sus declaraciones a los medios brasileños, Martins explicó que la soledad fue uno de los principales motivos que lo impulsaron a realizar el viaje.
El trabajador contó que había atravesado momentos difíciles después del fallecimiento de su madre y que deseaba comenzar una nueva etapa de su vida.
La posibilidad de encontrar una pareja y establecerse en otro lugar representaba para él una oportunidad de recuperar la ilusión.
Por esa razón, los mensajes publicados por Jéssica Fazendeira despertaron su interés y lo convencieron de emprender la travesía.
Aunque la experiencia terminó en una profunda decepción, el albañil reconoció que todavía mantiene la esperanza de encontrar una compañera sentimental.
Los peligros de enamorarse de una persona creada con inteligencia artificial
La experiencia de Edimar Martins evidencia cómo los avances tecnológicos permiten crear personajes digitales cada vez más realistas, capaces de generar confusión entre los usuarios de redes sociales.
Actualmente, las herramientas de inteligencia artificial pueden producir fotografías, videos y voces sintéticas que imitan la apariencia y el comportamiento de personas reales.
Aunque estas tecnologías tienen aplicaciones legítimas en el entretenimiento, la publicidad y la creación de contenido, también pueden utilizarse para construir identidades engañosas.
Los especialistas en seguridad digital recomiendan comprobar la identidad de las personas conocidas por internet antes de enviar dinero, compartir información personal o emprender viajes para encontrarlas.
También aconsejan desconfiar de promesas económicas demasiado atractivas y de perfiles que evitan realizar videollamadas en tiempo real.