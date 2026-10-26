 Películas clásicas de terror para un Halloween inolvidable
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Clásicos del terror: Las películas esenciales que elevarán tu Halloween

Descubre las películas que han definido el horror en la cultura pop, explorando a icónicos villanos como Michael Myers y Chucky, ideales para Halloween.

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Halloween / FOTO: Facebook
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Para celebrar Halloween con una dosis de adrenalina y nostalgia, los clásicos del cine de terror se erigen como la elección perfecta.

Desde la implacable figura de Michael Myers hasta el escalofriante muñeco Chucky, estas producciones han forjado un legado que trasciende generaciones, ofreciendo maratones inolvidables para los amantes del suspenso y el miedo.

Entre las joyas cinematográficas que sentaron las bases del género, Halloween de 1978 se posiciona como un referente indiscutible del slasher.

La trama sigue a Michael Myers, un paciente psiquiátrico que escapa para sembrar el terror en Haddonfield durante la noche de brujas. Su icónica máscara inexpresiva y su persecución sin tregua lo convirtieron en un arquetipo del villano de cine.

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Michael Myers - Instagram

Otra obra fundamental es La masacre de Texas, estrenada en 1974, que sumerge a la audiencia en la pesadilla de un grupo de jóvenes que topa con una familia violenta en la América rural. Aquí, Leatherface emerge como una figura perturbadora, reconocido por su máscara de piel humana y su ensordecedora motosierra, elementos que dejaron una marca indeleble en la cultura popular.

Por su parte, Psicosis de 1960, bajo la dirección magistral de Alfred Hitchcock, ofrece una experiencia de suspenso psicológico que, aunque distinta al terror sobrenatural, es igualmente inquietante.

La historia de Norman Bates y los misterios del motel Bates la consolidan como una de las películas más influyentes y estudiadas del género, ideal para quienes buscan las raíces del miedo cinematográfico.

Leyendas del Slasher: De Pesadillas a Campamentos Malditos

Cuando se habla de personajes que definieron el cine slasher, Freddy Krueger y Jason Voorhees son nombres que resuenan con fuerza, cada uno con métodos únicos para aterrorizar a sus víctimas. En Pesadilla en Elm Street (1984), Freddy Krueger, con su rostro quemado y guante de cuchillas, invade los sueños de sus presas, transformando el descanso en una trampa mortal y dando origen a una exitosa franquicia.

Simultáneamente, Viernes 13 (1980) introdujo al público al aterrador campamento Crystal Lake, donde una serie de asesinatos acecha a los jóvenes. Aunque Jason Voorhees se erigió como el rostro más emblemático de la saga, su leyenda y su historia se fueron construyendo y complejizando a lo largo de sus múltiples secuelas, consolidándolo como un ícono del terror.

Los años noventa vieron el resurgimiento del género con Scream (1996), una película que inyectó frescura al combinar asesinatos, misterio y una autoconciencia meta-referencial sobre las propias reglas del cine de terror. Su villano, Ghostface, con su distintiva máscara, se convirtió en un símbolo de esta renovación, atrayendo a nuevas audiencias a las persecuciones y los giros inesperados.

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Scream 7 - Instagram

Muñecos Diabólicos y Más: Íconos para una Maratón Perfecta

El terror no siempre requiere de máscaras o herramientas afiladas; a veces, un simple muñeco puede ser la encarnación del mal. El juego del niño (1988), conocida como Child’s Play, presentó a Chucky, un muñeco que alberga el alma de un asesino en serie. Su contraste entre una apariencia infantil y un comportamiento brutal lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en uno de los personajes más populares y duraderos del terror, con numerosas secuelas y adaptaciones.

Para aquellos que deseen organizar una maratón de Halloween que abarque diversas facetas del miedo, una secuencia ideal podría comenzar con Psicosis para sumergirse en el suspenso psicológico, seguida por Halloween y Viernes 13 para la adrenalina del slasher. Finalmente, Pesadilla en Elm Street y El juego del niño ofrecerían una conclusión perfecta, explorando el terror sobrenatural y los villanos más inesperados. Estas películas no solo garantizan sustos, sino también un viaje a través de la evolución del cine de terror.

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Chucky - Redes sociales

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