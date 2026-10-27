Chapines Rock Fest: Viernes Verde y DJs en Nueva York

La música guatemalteca se prepara para conquistar nuevos escenarios internacionales con Chapines Rock Fest, un evento que busca reunir a la comunidad chapina residente en Estados Unidos alrededor del rock nacional.
La celebración está programada para el 13 y 14 de noviembre de 2026 en Nueva York, con una propuesta que combina presentaciones musicales, artistas invitados y un ambiente dedicado a quienes mantienen viva su conexión con Guatemala a través de la música.
Uno de los principales atractivos será la participación de Viernes Verde, una de las bandas más representativas del rock guatemalteco, que ofrecerá un concierto el viernes 13 de noviembre en el Melrose Ballroom, ubicado en Queens.
La agrupación compartirá la programación con DJ Charlie Arias, quien ha confirmado su participación como artista de apoyo durante la jornada.
El festival se promociona como un movimiento dedicado al rock chapín en Estados Unidos y busca crear un espacio de encuentro para los guatemaltecos que viven en Nueva York y sus alrededores.
La iniciativa también representa una oportunidad para acercar la música nacional a nuevas generaciones de oyentes y compartir parte de la identidad cultural guatemalteca fuera del país.
Viernes Verde encabezará una noche de rock guatemalteco
La participación de Viernes Verde representa uno de los principales atractivos de Chapines Rock Fest 2026.
La agrupación, considerada una de las referentes del rock alternativo nacional, ha desarrollado una trayectoria que la ha llevado a presentarse dentro y fuera de Guatemala.
Su música forma parte de la historia del movimiento rockero guatemalteco y ha acompañado a distintas generaciones de seguidores.
Para el concierto del 13 de noviembre, la banda promete una presentación cargada de energía, nostalgia y los sonidos que la han caracterizado a lo largo de su carrera.
El espectáculo tendrá lugar en el Melrose Ballroom, un recinto de Queens que recibirá a los asistentes a partir de las 9:00 de la noche.
La presentación está confirmada tanto en la plataforma de venta de boletos Tickeri como en los calendarios de conciertos Bandsintown y Songkick. Además también se presentarán el 14 de noviembre.
DJ Charlie Arias y Abigail Diaries también participarán
La programación del viernes 13 de noviembre contará con DJ Charlie Arias, quien anunció su participación a través de Instagram.
El artista expresó su entusiasmo por presentarse en Nueva York junto a Viernes Verde y Abigail Diaries, agradeciendo a Chapines Entertainment y a los organizadores por la oportunidad de formar parte del espectáculo.
Charlie Arias estará a cargo de una presentación como DJ de apoyo, sumándose a la propuesta musical de la jornada.
Por su parte, Abigail Diaries también figura entre los artistas anunciados para el concierto.
Chapines Rock Fest tendrá dos fechas en noviembre
Los organizadores anunciaron que Chapines Rock Fest se desarrollará durante dos jornadas, programadas para el 13 y 14 de noviembre de 2026.
De acuerdo con la información difundida por Kary Onofre, representante de Chapines Entertainment, la primera fecha se celebrará en Melrose Ballroom, mientras que la segunda está anunciada en Mangos, Rhode Island.
Para la presentación del viernes 13 de noviembre se han confirmado Viernes Verde, DJ Charlie Arias y Abigail Diaries.
En cuanto a la segunda jornada, la información promocional señala que habrá otra actividad musical, aunque el cartel completo deberá consultarse directamente con los organizadores.
La agenda de presentaciones de Viernes Verde también incluye una actuación el sábado 14 de noviembre en Mangos Restaurant & Catering, en Pawtucket, Rhode Island.
El rock chapín continúa conquistando escenarios internacionales
La presencia de Viernes Verde en Nueva York se suma a otras presentaciones recientes de agrupaciones guatemaltecas en Estados Unidos.
A principios de octubre de 2026, Bohemia Suburbana ofreció un concierto en Brooklyn que reunió a seguidores del rock nacional residentes en diferentes ciudades estadounidenses.
Durante aquella presentación, el público recordó canciones que marcaron distintas etapas de la agrupación y convirtió el espectáculo en un encuentro de nostalgia y conexión con Guatemala.
Este tipo de actividades demuestra cómo la música puede convertirse en un vínculo cultural para quienes viven lejos de su país de origen.
Para muchos asistentes, escuchar en vivo a una banda guatemalteca representa la oportunidad de recordar conciertos, amistades y experiencias de su juventud.
Además, estas presentaciones permiten que nuevas generaciones conozcan propuestas musicales que forman parte de la identidad artística del país.