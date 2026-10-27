Homenaje a mascotas fallecidas en Zoológico La Aurora Guatemala

Las mascotas se convierten en integrantes importantes de las familias y, aunque algunas ya no estén físicamente, sus recuerdos permanecen en el corazón de quienes compartieron momentos especiales con ellas.
Con el propósito de rendirles un homenaje, el Parque Zoológico Nacional La Aurora, en Guatemala, anunció una actividad especial para recordar a los animales de compañía que fallecieron y dejaron una huella imborrable en sus hogares.
La iniciativa se realizará el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, fechas cercanas a las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
A través de sus redes sociales, el zoológico compartió una invitación para que las familias participen en la elaboración de un altar comunitario dedicado a sus mascotas.
Bajo el mensaje Recordemos con cariño a quienes dejaron huella, la institución busca crear un espacio para recordar los momentos de felicidad que estos animales brindaron durante su vida.
¿Cómo participar en el homenaje del Zoológico La Aurora?
El zoológico invitó a los visitantes a llevar fotografías y recuerdos especiales de sus mascotas fallecidas para colocarlos en un gran altar comunitario.
La actividad se desarrollará durante tres días:
- Viernes 30 de octubre de 2026.
- Sábado 31 de octubre de 2026.
- Domingo 1 de noviembre de 2026.
Además, la institución anunció que las familias podrán disfrutar de diversas actividades durante su visita.
La iniciativa también está dedicada a recordar a los animales del zoológico que han fallecido.
En su publicación oficial, la institución destacó que las mascotas permanecen en el corazón de quienes las amaron, incluso después de su partida.
¿Por qué se cree que las mascotas regresan el 27 de octubre?
El homenaje del Zoológico La Aurora coincide con una tradición que ha ganado popularidad en redes sociales durante los últimos años, especialmente en México.
Según esta creencia, cada 27 de octubre las almas de las mascotas fallecidas regresan simbólicamente a visitar los hogares donde vivieron y recibieron cariño.
Esta costumbre se relaciona con las celebraciones mexicanas del Día de Muertos, aunque la fecha dedicada específicamente a los animales de compañía es una práctica popular contemporánea y no una celebración universal.
Para recibirlos, algunas familias preparan pequeños altares con fotografías, flores, velas, juguetes, agua y alimentos que sus mascotas disfrutaban cuando estaban vivas.
Estos elementos tienen un significado simbólico y representan el cariño que permanece después de su fallecimiento.
Una tradición que también despierta interés en Guatemala
En Guatemala, las celebraciones del 1 y 2 de noviembre tienen un profundo significado cultural y familiar.
Durante estas fechas, numerosas personas visitan los cementerios, llevan flores a sus seres queridos y participan en tradiciones como la preparación del fiambre y el vuelo de barriletes gigantes en determinadas comunidades.
Aunque el regreso simbólico de las mascotas cada 27 de octubre es una costumbre más difundida en México, su significado ha comenzado a llamar la atención de personas de otros países, entre ellos Guatemala.
El homenaje organizado por el Zoológico La Aurora representa una oportunidad para recordar a los animales de compañía dentro de estas fechas dedicadas a la memoria de quienes fallecieron.
¿Qué se coloca en un altar dedicado a las mascotas?
Las familias que desean recordar a sus animales de compañía suelen preparar un pequeño espacio con objetos que representan los momentos compartidos.
Entre los elementos más utilizados se encuentran fotografías, collares, juguetes favoritos, flores, velas y recipientes con agua.
En algunas ofrendas también se colocan alimentos que las mascotas disfrutaban, siempre como parte de una representación simbólica.
Las flores de cempasúchil, características de las celebraciones mexicanas del Día de Muertos, también suelen aparecer en estos altares.
Para muchas personas, preparar una ofrenda es una manera de expresar gratitud por la compañía, lealtad y alegría que recibieron de sus animales.