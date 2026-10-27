César Bono revela su recuperación tras cirugía ocular

El reconocido actor mexicano César Bono, recordado por su personaje de Frankie Rivers en la serie Vecinos, volvió a generar preocupación entre sus seguidores después de que circularan rumores sobre la supuesta pérdida de su ojo izquierdo tras una intervención quirúrgica.
Sin embargo, el comediante de 76 años decidió romper el silencio y explicar personalmente qué ocurrió durante el procedimiento médico, además de mostrar cómo luce actualmente la zona operada.
Sus declaraciones surgieron luego de que diferentes medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieran versiones que aseguraban que los especialistas habían tenido que extirparle el ojo como consecuencia de un tumor.
Ante la preocupación que provocaron estas afirmaciones, Bono aclaró que conserva el órgano y que la apariencia actual se debe a una reconstrucción realizada en sus párpados.
Aunque agradeció que la intervención no implicara la pérdida del ojo, reconoció que todavía existen dudas sobre su recuperación, especialmente porque no sabe si conservará completamente la visión cuando los médicos puedan abrir nuevamente sus párpados.
El actor también reveló que deberá regresar al quirófano en noviembre y que continúa a la espera de los resultados de los estudios realizados al tejido que le fue retirado.
César Bono explica qué ocurrió durante la cirugía
Durante una entrevista retomada por medios mexicanos, el protagonista de Vecinos explicó que la intervención consistió en retirar tejido de su párpado superior para reconstruir una parte del párpado inferior.
Como consecuencia del procedimiento, ambos párpados permanecen unidos temporalmente, una situación que impide que el actor pueda abrir el ojo izquierdo.
Esta apariencia fue precisamente la que provocó especulaciones sobre una supuesta extirpación ocular.
El comediante explicó que los médicos utilizaron piel del párpado superior para reparar la zona afectada y posteriormente dejaron unidos ambos párpados.
Bono manifestó su alivio por conservar el ojo, pero también reconoció que desconoce cómo estará su capacidad visual cuando finalice el proceso de reconstrucción.
De acuerdo con sus declaraciones, espera que, una vez que los especialistas puedan separar los párpados, su visión no haya sufrido daños importantes.
¿Cuándo volverán a operar a César Bono?
El actor confirmó que tiene programada una segunda intervención quirúrgica para el próximo 25 de noviembre de 2026, a las 16:00 horas.
El procedimiento forma parte del tratamiento que recibe después de la operación realizada en octubre, durante la cual los especialistas retiraron el tumor localizado en uno de sus párpados.
Según explicó, espera que los médicos puedan continuar con la reconstrucción y que posteriormente sea posible evaluar su capacidad visual.
Aunque se mostró optimista sobre su recuperación, reconoció que todavía desconoce cuál será el resultado definitivo.
¿César Bono tiene cáncer? Esto se sabe sobre el tumor que le retiraron
Otra de las preocupaciones que surgieron entre sus seguidores fue la posibilidad de que el actor padeciera cáncer.
Sin embargo, hasta este martes 27 de octubre, César Bono no ha confirmado que tenga esta enfermedad.
El comediante explicó que todo comenzó cuando detectó una pequeña protuberancia en el párpado izquierdo, que inicialmente consideró una lesión sin mayor importancia.
Posteriormente, decidió acudir al dermatólogo, quien le informó que se trataba de un tumor y que era necesario retirarlo.
La intervención se realizó el pasado 16 de octubre, tres días antes de que el actor celebrara su cumpleaños número 76.
Aunque el tejido afectado ya fue retirado, Bono explicó que todavía está a la espera de los resultados del análisis médico que permitirá determinar si el tumor era benigno o maligno.
César Bono continúa trabajando pese a su recuperación
A pesar de la cirugía y de las dificultades que ha enfrentado durante los últimos años, César Bono ha decidido mantenerse activo en el mundo del espectáculo.
El actor continúa vinculado con la obra teatral Defendiendo al cavernícola, una de las producciones más importantes de su trayectoria.
Durante sus recientes declaraciones, explicó que el trabajo representa una parte fundamental de su vida, tanto por el bienestar emocional que le proporciona como por sus responsabilidades económicas.
Para el comediante, mantenerse sobre el escenario significa conservar una rutina, continuar haciendo lo que disfruta y permanecer cerca del público que lo ha acompañado durante décadas.
De hecho, el pasado 19 de octubre celebró su cumpleaños número 76 con una función teatral, apenas unos días después de haber sido intervenido.
Su hijo Leonardo destacó que, pese a los problemas de salud, su padre mantiene una actitud positiva y continúa comprometido con sus proyectos profesionales.
¿Quién es César Bono y por qué es tan querido en la televisión?
César Bono es uno de los actores y comediantes más reconocidos de México, con una trayectoria de más de cinco décadas en el entretenimiento.
Su carrera incluye participaciones en cine, televisión, teatro y doblaje, aunque uno de sus personajes más populares es Frankie Rivers, de la serie Vecinos.
Desde el estreno de la producción en 2005, su personaje se ha convertido en uno de los más recordados por los seguidores de la comedia mexicana.
También es ampliamente reconocido por protagonizar Defendiendo al cavernícola, monólogo teatral que ha presentado durante aproximadamente 25 años.
Otra de sus participaciones destacadas fue prestar su voz al personaje de Mate en la versión latinoamericana de la película animada Cars, de Disney y Pixar.
Gracias a estos trabajos, César Bono ha logrado conectar con diferentes generaciones de espectadores y consolidarse como una figura importante de la comedia mexicana.