 Muerte de Hayden Panettiere: Conclusiones de la Investigación
Farándula

Concluye investigación por la muerte de Hayden Panettiere: esto dijeron las autoridades

La querida actriz, mejor conocida por sus papeles en Héroes, Nashville, Remember the Titans, and Ice Princess, falleció trágicamente el 16 de agosto de 2026, con tan solo 36 años de edad.

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Hayden Panettiere, Facebook
Hayden Panettiere / FOTO: Facebook
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Las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, han puesto fin a la investigación sobre el fallecimiento de Hayden Panettiere, confirmando que su muerte fue el resultado de una sobredosis accidental.

Reconocida por sus papeles en series como Heroes y Nashville, Hayden Panettiere tenía 36 años cuando fue encontrada sin vida en un apartamento el pasado 16 de agosto.

La decisión de cerrar el caso se tomó después de que el médico forense y los resultados de las pesquisas policiales concluyeran la naturaleza accidental del deceso.

Este procedimiento policial se mantuvo abierto incluso después de que las autoridades forenses clasificaran la muerte como accidental en septiembre, pero ahora se da por finalizado.

El informe toxicológico de la Oficina del Médico Forense del condado de Greenville reveló que el fallecimiento se debió a los efectos tóxicos de una combinación de sustancias. 

Entre ellas se identificaron fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La autopsia, por su parte, no encontró ningún indicio de traumatismos que pudieran haber contribuido a la trágica muerte de la actriz.

Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas del 16 de agosto, tras los infructuosos intentos de los servicios de emergencia por reanimarla.

¿Quiénes estaban con ella?

Una llamada al número de emergencias 911 alertó ese día sobre una mujer que sufría un paro cardíaco en el apartamento.

Según los reportes publicados, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson —pareja intermitente de la actriz—, realizó la llamada e intentó practicarle reanimación cardiopulmonar mientras hablaba con la operadora.

Brian y Zach se encontraban en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Los equipos de emergencia también intentaron reanimar a Hayden Panettiere, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el domicilio.

Filtran video del lugar donde fue hallada sin vida Hayden Panettiere

La repentina muerte de la actriz, hallada inconsciente el 16 de agosto en un lujoso departamento de Carolina del Sur, sigue generando inquietud entre sus seguidores.

El 19 de septiembre se celebró un servicio conmemorativo privado en Malibú, al que asistieron alrededor de 150 familiares, amistades y antiguos compañeros de trabajo de Hayden Panettiere.

Entre los presentes se encontraban Connie Britton y Charles Esten, integrantes del elenco de Nashville. Durante la emotiva ceremonia, Esten interpretó la canción "Free", de la serie, acompañado por la joven actriz Isabella D’Amore.

El homenaje también incluyó una suelta de palomas y una presentación de hula, en referencia al vínculo de Panettiere con Hawái, rindiendo un sentido tributo a su vida y legado.

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Hayden Panettiere y su ex novio - Facebook

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