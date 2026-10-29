Fallece Barbara Barrie, actriz de 'De repente Susan'

El mundo del entretenimiento despide a Barbara Barrie, reconocida actriz estadounidense que conquistó a varias generaciones con sus participaciones en cine, teatro y televisión, especialmente por su entrañable personaje de Helen "Nana" Keane en la popular serie 'De repente Susan', protagonizada por Brooke Shields.
La intérprete falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 95 años, en su residencia de Manhattan, Nueva York. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre su partida es que ocurrió mediante asistencia médica para morir, después de recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal.
La noticia fue confirmada por su hija, Jane Harnick, al diario The New York Times. Posteriormente, representantes de la actriz ratificaron que su fallecimiento se produjo mediante un procedimiento de muerte médicamente asistida, una práctica regulada por la legislación del estado de Nueva York.
¿Por qué Barbara Barrie decidió recurrir a la muerte asistida?
De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Barbara Barrie había recibido recientemente un diagnóstico de cáncer terminal, situación que influyó en su decisión de recurrir a la asistencia médica para morir.
Su representante, Gary Gersh, confirmó que el procedimiento se realizó conforme a la legislación de Nueva York y explicó que la actriz había sido una defensora del derecho de los pacientes con enfermedades terminales a tomar decisiones sobre el final de sus vidas.
Aunque se confirmó el diagnóstico, sus familiares no han revelado públicamente qué tipo de cáncer padecía en esta última etapa ni los detalles específicos de su evolución.
Además, Barrie enfrentaba desde hacía varios años otros problemas de salud. En 2014 había anunciado que padecía fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad progresiva que provoca cicatrices en los pulmones y dificulta la respiración.
En aquel momento, la intérprete habló abiertamente de su diagnóstico y manifestó su intención de continuar disfrutando de la vida mientras ayudaba a otras personas que enfrentaban situaciones similares.
¿En qué consiste la asistencia médica para morir?
La muerte de Barbara Barrie también ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate relacionado con la eutanasia y el derecho de los pacientes con enfermedades terminales a decidir sobre sus últimos días.
En Estados Unidos, la asistencia médica para morir, conocida como Medical Aid in Dying, está regulada en determinadas jurisdicciones y permite que pacientes adultos que cumplen requisitos médicos específicos soliciten medicamentos prescritos para poner fin a su vida.
En Nueva York, la legislación contempla esta posibilidad para pacientes con enfermedades terminales y un pronóstico de vida limitado, bajo condiciones y controles establecidos.
Es importante distinguir que la asistencia médica para morir no es exactamente lo mismo que la eutanasia activa. En el primer procedimiento, el paciente se administra el medicamento prescrito, mientras que en la eutanasia es un profesional sanitario quien lo administra directamente.
Los representantes de Barrie confirmaron que su muerte fue médicamente asistida, aunque no divulgaron todos los detalles del procedimiento.
La actriz ya había enfrentado el cáncer años atrás
La relación de Barbara Barrie con las enfermedades graves comenzó mucho antes de su fallecimiento.
En 1994, cuando tenía aproximadamente 63 años, fue diagnosticada con cáncer rectal, una experiencia que transformó su vida personal y la convirtió en una defensora de la prevención y detección temprana de esta enfermedad.
Como parte de su tratamiento, tuvo que someterse a una colostomía, procedimiento quirúrgico que implica crear una abertura en el abdomen para permitir la eliminación de los desechos intestinales mediante una bolsa especial.
Lejos de mantener su experiencia en privado, decidió hablar públicamente sobre las dificultades físicas y emocionales que enfrentan las personas con este tipo de diagnóstico.
Su testimonio quedó plasmado en dos libros: 'Second Act', publicado en 1997, y 'Don't Die of Embarrassment: Life After Colostomy and Other Adventures', lanzado en 1999.
A través de estas publicaciones, buscó romper los prejuicios relacionados con el cáncer colorrectal y motivar a otras personas a consultar con especialistas sin temor ni vergüenza.
Su compromiso con esta causa se convirtió en una parte importante de su legado fuera de los escenarios.
Su inolvidable papel como la abuela de 'De repente Susan'
Aunque su trayectoria incluyó importantes reconocimientos cinematográficos, para muchos televidentes Barbara Barrie siempre será recordada como Helen "Nana" Keane, la abuela de Susan Keane, personaje interpretado por Brooke Shields en la comedia 'De repente Susan' ('Suddenly Susan').
La serie, transmitida originalmente por NBC entre 1996 y 2000, narraba las experiencias de Susan, una periodista que intentaba reconstruir su vida personal y profesional después de cancelar su boda.
Dentro de la historia, Barrie interpretaba a una abuela cariñosa, divertida y de carácter firme, que aportaba consejos y momentos de humor a la protagonista.
Su participación durante las cuatro temporadas permitió que una nueva generación de espectadores conociera su talento, consolidándola como uno de los rostros más entrañables de la producción.
La serie alcanzó popularidad internacional y se convirtió en una de las comedias televisivas recordadas de finales de los años noventa.
Una carrera que la llevó hasta los premios Óscar
Barbara Barrie nació el 23 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois, bajo el nombre de Barbara Ann Berman.
Desde joven mostró interés por las artes escénicas. Aunque inicialmente estudió periodismo, posteriormente decidió orientar su formación hacia la actuación en la Universidad de Texas.
Su carrera profesional comenzó durante la década de 1950 y pronto consiguió oportunidades tanto en los escenarios teatrales como en la televisión.
En 1955 debutó en Broadway con la obra 'The Wooden Dish' y un año después tuvo una pequeña participación en la película 'Gigante' ('Giant'), protagonizada por Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean.
Uno de sus primeros grandes reconocimientos llegó en 1964, cuando obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por 'One Potato, Two Potato', una producción que abordaba las tensiones raciales relacionadas con un matrimonio interracial en Estados Unidos.
En 1979 interpretó a Evelyn Stohler en 'Breaking Away', película dirigida por Peter Yates, actuación que le permitió obtener una nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto.
También destacó en Broadway con el musical 'Company', de Stephen Sondheim, por el que recibió una nominación al premio Tony en 1970.
Su extensa carrera televisiva incluyó participaciones en 'Barney Miller', 'The Twilight Zone', 'Law & Order' y 'Law & Order: Special Victims Unit', entre otras producciones.
A lo largo de su trayectoria recibió tres nominaciones a los premios Emmy, consolidando su reputación como una intérprete versátil capaz de desenvolverse en la comedia y el drama.
¿Quiénes eran su esposo y sus hijos?
En su vida personal, Barbara Barrie estuvo casada con el actor, director y productor Jay Harnick, con quien contrajo matrimonio en 1964.
La pareja permaneció unida durante más de cuatro décadas, hasta el fallecimiento de Harnick en 2007. De esta relación nacieron sus dos hijos, Jane y Aaron Harnick.
Precisamente Jane fue quien confirmó públicamente la muerte de su madre y explicó las circunstancias que rodearon sus últimos días.
La actriz también deja tres nietas, además de una extensa trayectoria artística que abarcó más de siete décadas.