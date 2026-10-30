 Nikolaj Coster-Waldau: Tensión en refugio ucraniano tras bombardeos
Farándula

Captan a Nikolaj Coster-Waldau en refugio ukraniano tras bombardeos de Rusia

El actor de “Juego de tronos” tuvo que refugiarse en el metro de Kiev ante la amenaza de un ataque ruso con misiles y drones.

Compartir:
Nikolaj Coster-Waldau, Instagram
Nikolaj Coster-Waldau / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El reconocido actor danés Nikolaj Coster-Waldau, famoso por su papel de Jaime Lannister en la exitosa serie Game of Thrones, compartió una noche en un refugio subterráneo en la capital ucraniana, Kiev, junto a ciudadanos locales.

Esta experiencia se dio en medio de la amenaza constante de ataques rusos con misiles y drones, una realidad que la población ucraniana enfrenta a diario.

El intérprete, de 56 años, documentó su estadía en una estación de metro, que sirve como búnker, como parte de su labor como embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), buscando visibilizar la difícil situación que atraviesa el país.

Las imágenes, capturadas por la agencia Reuters el jueves 29 de octubre, mostraron a Nikolaj Coster-Waldau acostado en una cama improvisada, vestido con una sudadera azul del PNUD, pantalones cargo caqui y zapatillas negras.

En otras fotografías, se le ve con un semblante preocupado, compartiendo el espacio con otros residentes que buscaban protección bajo tierra.

Llevaba consigo una mochila verde y una bolsa negra con sus pertenencias, y fue visto caminando cerca de las tiendas de campaña instaladas en la estación, un testimonio visual de la vida en tiempos de guerra.

Una noche de incertidumbre y conciencia

Nikolaj Coster-Waldau relató la experiencia a través de sus historias de Instagram, describiendo la noche como "bastante difícil".

Sin embargo, Nikolaj Coster-Waldau fue enfático al señalar que su vivencia, aunque desafiante, no se compara con la realidad persistente de los habitantes de Ucrania.

"Puedo hacerlo una noche y contar la historia, pero para miles de ucranianos es necesario hacer esto para estar a salvo durante los bombardeos", expresó, subrayando la urgencia de la situación.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional: "Tenemos que seguir ayudando a los civiles y respetar las normas que todos acordamos".

Según las publicaciones del actor, las alertas aéreas en Kiev se mantuvieron en nivel rojo durante tres días consecutivos, del 27 al 29 de octubre, reflejando la tensión constante que vive la ciudad.

Su presencia en el metro de Kiev no solo documentó su experiencia personal, sino que también sirvió para ilustrar las precarias condiciones y la incertidumbre que marcan la vida de los ucranianos en medio del conflicto.

En Portada

Familia de Melisa Palacios pide investigar supuesta salida de prisión de Fernanda Bonillat
Nacionales

Familia de Melisa Palacios pide investigar supuesta salida de prisión de Fernanda Bonilla

09:19 AM, Oct 30
MP realiza allanamientos por caso Solórzano Foppat
Nacionales

MP realiza allanamientos por caso Solórzano Foppa

08:14 AM, Oct 30
Disparan contra motorista frente al Campo Martet
Nacionales

Disparan contra motorista frente al Campo Marte

11:27 AM, Oct 30
Empleados públicos tendrán descanso el lunes 2 de noviembre por el Día de los Santost
Nacionales

Empleados públicos tendrán descanso el lunes 2 de noviembre por el Día de los Santos

07:43 AM, Oct 30
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta de una exposición de barriletes de Sumpango con entrada gratuitat
Farándula

¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta de una exposición de barriletes de Sumpango con entrada gratuita

09:29 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar