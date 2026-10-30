Nikolaj Coster-Waldau: Tensión en refugio ucraniano tras bombardeos

El reconocido actor danés Nikolaj Coster-Waldau, famoso por su papel de Jaime Lannister en la exitosa serie Game of Thrones, compartió una noche en un refugio subterráneo en la capital ucraniana, Kiev, junto a ciudadanos locales.
Esta experiencia se dio en medio de la amenaza constante de ataques rusos con misiles y drones, una realidad que la población ucraniana enfrenta a diario.
El intérprete, de 56 años, documentó su estadía en una estación de metro, que sirve como búnker, como parte de su labor como embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), buscando visibilizar la difícil situación que atraviesa el país.
Las imágenes, capturadas por la agencia Reuters el jueves 29 de octubre, mostraron a Nikolaj Coster-Waldau acostado en una cama improvisada, vestido con una sudadera azul del PNUD, pantalones cargo caqui y zapatillas negras.
En otras fotografías, se le ve con un semblante preocupado, compartiendo el espacio con otros residentes que buscaban protección bajo tierra.
Llevaba consigo una mochila verde y una bolsa negra con sus pertenencias, y fue visto caminando cerca de las tiendas de campaña instaladas en la estación, un testimonio visual de la vida en tiempos de guerra.
Una noche de incertidumbre y conciencia
Nikolaj Coster-Waldau relató la experiencia a través de sus historias de Instagram, describiendo la noche como "bastante difícil".
Sin embargo, Nikolaj Coster-Waldau fue enfático al señalar que su vivencia, aunque desafiante, no se compara con la realidad persistente de los habitantes de Ucrania.
"Puedo hacerlo una noche y contar la historia, pero para miles de ucranianos es necesario hacer esto para estar a salvo durante los bombardeos", expresó, subrayando la urgencia de la situación.
Además, hizo un llamado a la comunidad internacional: "Tenemos que seguir ayudando a los civiles y respetar las normas que todos acordamos".
Según las publicaciones del actor, las alertas aéreas en Kiev se mantuvieron en nivel rojo durante tres días consecutivos, del 27 al 29 de octubre, reflejando la tensión constante que vive la ciudad.
Su presencia en el metro de Kiev no solo documentó su experiencia personal, sino que también sirvió para ilustrar las precarias condiciones y la incertidumbre que marcan la vida de los ucranianos en medio del conflicto.