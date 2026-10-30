Exposición de Barriletes en Sumpango: Entrada Gratuita

Guatemala se prepara para celebrar el Día de Todos los Santos con una de sus tradiciones más representativas: los barriletes de Sumpango. Sin embargo, este año no será necesario viajar hasta Sacatepéquez para admirar algunas de estas impresionantes creaciones, ya que una exposición gratuita permite apreciar su belleza, sus colores y los mensajes que transmiten.
La muestra se encuentra en Design Center Guatemala, ubicado en la diagonal 6, 12-42, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, y permanecerá abierta al público hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.
Esta iniciativa acerca a los visitantes una de las expresiones artísticas y culturales más importantes del país, especialmente durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.
A través de sus redes sociales, Design Center Guatemala compartió fotografías de las piezas que forman parte de la exposición e invitó a los guatemaltecos a conocer el talento de los artistas barrileteros de Sumpango.
Las imágenes muestran creaciones de múltiples colores, figuras humanas, elementos de la naturaleza y representaciones culturales que reflejan el trabajo artesanal de sus creadores.
La exposición también representa una alternativa para quienes desean disfrutar de una actividad familiar durante el fin de semana largo, sin realizar un viaje fuera de la capital.
¿Dónde se encuentra la exposición y cuáles son los horarios?
La exhibición está abierta todos los días y el ingreso es completamente gratuito.
Estos son los detalles para planificar una visita:
· Lugar: Design Center Guatemala.
· Dirección: diagonal 6, 12-42, zona 10, Ciudad de Guatemala.
· Horario anunciado: de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
· Último día: viernes 6 de noviembre de 2026.
· Costo: entrada gratuita.
Los organizadores anunciaron la exposición desde el pasado 30 de septiembre, por lo que los visitantes todavía tienen varios días para disfrutar de las obras.
La actividad permite observar de cerca los detalles de los barriletes, conocer sus diseños y apreciar una tradición que ha pasado de generación en generación.
También ofrece una oportunidad para tomar fotografías y compartir en redes sociales algunas de las expresiones artísticas más reconocidas de Guatemala.
Se recomienda confirmar los horarios antes de asistir, debido a que pueden presentarse modificaciones durante los días festivos.
Barriletes de Sumpango: una tradición llena de historia y espiritualidad
Cada 1 de noviembre, miles de guatemaltecos y turistas visitan Sumpango y Santiago Sacatepéquez para presenciar sus tradicionales festivales de barriletes gigantes.
Estas celebraciones se realizan en el marco del Día de Todos los Santos, una fecha en la que numerosas familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos.
Los barriletes tienen un profundo significado cultural y espiritual. Según las creencias transmitidas por generaciones, representan una conexión simbólica entre el mundo de los vivos y el de los antepasados.
En la tradición popular, también se les atribuye la capacidad de alejar los malos espíritus y transmitir mensajes de esperanza, respeto y renovación.
Sus diseños incluyen representaciones de la cosmovisión maya, elementos naturales, personajes históricos y mensajes relacionados con la protección del medioambiente, los derechos humanos y la convivencia social.
Por ello, más allá de su tamaño y belleza, cada barrilete puede contar una historia o invitar a reflexionar sobre diferentes temas.
¿Cómo se elaboran los barriletes gigantes?
Detrás de cada una de estas creaciones existe un proceso artesanal que puede extenderse durante varios meses.
Los grupos de barrileteros comienzan con la selección del tema que desean representar, seguido por la elaboración de bocetos y la planificación de los materiales.
Uno de los principales elementos utilizados es el papel de china, que permite crear las composiciones multicolores características de los barriletes.
Los artesanos cortan cuidadosamente las piezas y las unen hasta formar enormes imágenes llenas de detalles.
También utilizan bambú para elaborar las estructuras que sostienen las creaciones.
De acuerdo con la UNESCO, el proceso tradicional comprende cinco etapas principales: el diseño, la preparación de la superficie visible, su decoración, la elaboración de la parte posterior y el ensamblaje final.
El trabajo requiere paciencia, precisión y colaboración entre los integrantes de las comunidades.
En muchos casos participan familias enteras, desde personas mayores que transmiten sus conocimientos hasta niños y jóvenes que comienzan a aprender las técnicas artesanales.
Esta participación colectiva es fundamental para mantener viva la tradición.
Una tradición guatemalteca reconocida por la UNESCO
Uno de los acontecimientos más importantes para esta tradición ocurrió el 4 de diciembre de 2024.
Ese día, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió la técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Sumpango y Santiago Sacatepéquez en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La declaratoria destacó los conocimientos artesanales, el valor espiritual y la participación comunitaria que caracterizan esta expresión cultural.
Asimismo, reconoció la importancia de preservar las técnicas tradicionales y garantizar que continúen transmitiéndose a las nuevas generaciones.