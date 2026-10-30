Jude Bellingham y Calvin Klein: Colaboración que Asombra

Jude Bellingham, la estrella del Real Madrid, vuelve a ser el centro de atención, esta vez fuera de los terrenos de juego.
El talentoso centrocampista inglés protagoniza un adelanto de la nueva campaña de Calvin Klein, donde se le ve sin camiseta y luciendo los icónicos bóxers blancos de la reconocida firma estadounidense.
Las imágenes, que la marca difundió a través de sus canales oficiales, rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una oleada de reacciones y expectación entre sus millones de seguidores, quienes ahora aguardan con ansias conocer todos los detalles de esta esperada colaboración.
Esta aparición del futbolista no solo confirma su creciente influencia en el mundo de la moda, sino que también abre una nueva conversación sobre su faceta como modelo.
Aunque el breve adelanto ya ofrece un vistazo significativo de la propuesta visual, la campaña completa promete revelar más elementos y el concepto detrás de esta unión entre el deporte y el estilo.
Jude Bellingham, una pieza clave de la selección de Inglaterra, ha experimentado un ascenso meteórico en el fútbol internacional desde su llegada al equipo español en 2023.
Su carisma y talento lo han convertido en una figura globalmente reconocida, trascendiendo las fronteras de los estadios.
Su inmensa popularidad lo ha posicionado como un imán para marcas de primer nivel que buscan conectar con audiencias diversas, interesadas tanto en el deporte como en el entretenimiento y la moda.
La alianza con Calvin Klein amplía su perfil comercial, presentándolo en un contexto distinto al habitual, lejos de la camiseta de su club y de la intensidad de los partidos.
La marca estadounidense, célebre por sus campañas de ropa interior que apuestan por una estética minimalista, concentra la atención en la prenda y en la personalidad del protagonista.
En esta ocasión, Jude Bellingham se muestra con los distintivos bóxers blancos que caracterizan a la firma.
Detalles del adelanto audiovisual de Calvin Klein
El material promocional divulgado por Calvin Klein presenta al futbolista en una sesión fotográfica y de video con un estilo marcadamente minimalista.
Jude Bellingham posa sin camiseta, vistiendo únicamente la ropa interior blanca, mientras las imágenes resaltan su figura atlética y adoptan una puesta en escena sobria, coherente con la identidad visual que Calvin Klein ha cultivado a lo largo de los años.
Las fotografías que acompañan la difusión de este adelanto muestran al jugador en diversas poses. En una de ellas, se le ve de frente, mientras que en otra aparece de espaldas con los brazos levantados, enfatizando la silueta.
La propuesta visual mantiene un enfoque claro en el modelo y en la prenda, evitando cualquier elemento recargado que pueda distraer la atención.
Por el momento, este material funciona como una primera muestra de lo que será la colaboración completa. La marca ha insinuado que habrá más contenido, por lo que los seguidores del futbolista y de la moda están expectantes ante las próximas publicaciones para descubrir el resultado final de la campaña.