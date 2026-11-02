Juan Atkins, ícono de la música electrónica, fallece en México

La música electrónica internacional está de luto por la inesperada muerte de Juan Atkins, reconocido DJ y productor estadounidense considerado uno de los creadores del techno de Detroit. El artista falleció a los 64 años en Ciudad de México, donde tenía programada una presentación musical durante las celebraciones de Halloween.
La noticia fue confirmada el domingo 1 de noviembre de 2026 por Greensmith Artists, agencia que representaba al músico, a través de sus redes sociales.
De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, Atkins fue encontrado inconsciente en la habitación del hotel donde se hospedaba, horas antes de presentarse en el YuYu Cine Club, un conocido recinto de música electrónica de la capital mexicana.
El productor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Su muerte ha provocado numerosas muestras de tristeza entre músicos, productores, seguidores y representantes de la escena electrónica internacional.
¿Qué le sucedió a Juan Atkins?
El músico estadounidense había viajado a Ciudad de México para ofrecer una presentación el sábado 31 de octubre en el YuYu Cine Club, como parte de una celebración especial por Halloween y el Día de Muertos.
Sin embargo, horas antes de subir al escenario, fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel.
Según la información confirmada por su agencia de representación al medio especializado Resident Advisor, Atkins fue trasladado a un centro hospitalario, donde los médicos certificaron su fallecimiento.
Aunque algunos medios internacionales han señalado que el artista podría haber sufrido un infarto, hasta este lunes 2 de noviembre no se ha dado a conocer un informe oficial que confirme esa versión.
Tampoco se han difundido detalles médicos sobre las circunstancias que provocaron la emergencia.
Por esa razón, la causa exacta de su muerte permanece sin esclarecerse públicamente.
Cancelan presentación y anuncian devolución de entradas
Juan Atkins tenía previsto actuar la noche del 31 de octubre en el YuYu Cine Club, un espacio ubicado en Ciudad de México que suele reunir a seguidores de la música electrónica.
Su presentación formaba parte de las actividades musicales organizadas durante el fin de semana de Halloween.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, los responsables del establecimiento anunciaron la cancelación del espectáculo y comunicaron que las entradas adquiridas serían reembolsadas automáticamente.
La noticia tomó por sorpresa a quienes esperaban disfrutar de una presentación del productor, considerado una de las figuras fundamentales en el desarrollo de la música electrónica contemporánea.
Atkins había mantenido una agenda activa de presentaciones internacionales y continuaba participando en eventos dedicados al techno y otros géneros electrónicos.
¿Quién era Juan Atkins?
Juan Atkins nació el 12 de septiembre de 1962 en Detroit, Michigan, Estados Unidos, una ciudad que décadas después sería reconocida mundialmente como la cuna del techno.
Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a experimentar con diferentes instrumentos, entre ellos la guitarra, el bajo y los sintetizadores.
Durante su adolescencia descubrió las posibilidades creativas de la tecnología aplicada a la producción musical.
Entre sus principales influencias se encontraban agrupaciones como Kraftwerk y Parliament-Funkadelic, además de los sonidos electrónicos que difundía el reconocido locutor de Detroit The Electrifying Mojo.
La combinación de estas influencias permitió que Atkins desarrollara una propuesta musical futurista, caracterizada por sintetizadores, cajas de ritmos y secuencias electrónicas.
Con el paso de los años, ese estilo se convertiría en uno de los pilares del techno.
Los Belleville Three: los tres músicos que transformaron la electrónica
Uno de los capítulos más importantes en la trayectoria de Juan Atkins fue su relación con Derrick May y Kevin Saunderson.
Los tres se conocieron durante su juventud en Belleville, una localidad cercana a Detroit, y posteriormente fueron reconocidos como los Belleville Three.
Aunque cada uno desarrolló su propia carrera musical, sus experimentos con sintetizadores, ritmos electrónicos y técnicas de producción contribuyeron a crear un sonido que terminaría transformando la música de baile.
Atkins desempeñó un papel fundamental en ese proceso, especialmente por su interés en incorporar conceptos tecnológicos y futuristas a las composiciones.
Durante la década de 1980, el trabajo de los tres productores ayudó a establecer las bases de una nueva corriente musical que pronto comenzaría a expandirse fuera de Estados Unidos.
El techno de Detroit alcanzó una importante proyección en Europa, especialmente en países como Alemania y Reino Unido, donde encontró una audiencia que contribuyó a su crecimiento internacional.
Cybotron, el proyecto que marcó sus inicios
Antes de consolidarse como uno de los grandes referentes del techno, Atkins fundó el proyecto Cybotron junto al músico Richard Davis, conocido artísticamente como 3070.
La agrupación comenzó a desarrollar una propuesta que mezclaba electro, funk, sonidos sintéticos y temáticas relacionadas con la tecnología y la ciencia ficción.
Entre sus primeras composiciones destacaron Alleys of Your Mind y Cosmic Cars.
Sin embargo, una de las canciones más importantes de esta etapa fue Clear, publicada en 1983.
El tema se convirtió en una referencia fundamental para la evolución de la música electrónica y ejerció influencia sobre numerosos productores durante las décadas siguientes.
Su impacto también llegó a otros géneros musicales. En 2005, la rapera estadounidense Missy Elliott utilizó elementos de Clear en su éxito Lose Control, una canción que alcanzó gran popularidad internacional.
Este ejemplo demuestra cómo las composiciones de Atkins trascendieron el techno y dejaron huella en el hiphop y la música comercial.
El músico que ayudó a darle nombre al techno
Además de contribuir a desarrollar el sonido del género, Juan Atkins desempeñó un papel importante en la popularización del término techno.
En 1988, su composición Techno Music fue incluida en el recopilatorio británico Techno! The New Dance Sound of Detroit.
Este lanzamiento permitió presentar la escena electrónica de Detroit ante un público europeo más amplio y contribuyó a establecer el nombre con el que sería reconocido el movimiento.
El sonido de Atkins se diferenciaba de otras corrientes de música de baile por su estética futurista, sus patrones rítmicos y el protagonismo de los sintetizadores.
Su propuesta terminó influyendo en generaciones de productores y DJ de distintas partes del mundo.
A lo largo de su trayectoria también desarrolló proyectos como Infiniti y Borderland, este último en colaboración con el productor alemán Moritz von Oswald.
En 2023, Atkins retomó Cybotron, demostrando que continuaba interesado en explorar nuevas posibilidades creativas dentro de la música electrónica.