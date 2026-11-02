Rumor sobre muerte de Lenny Kravitz en accidente aéreo viral

La representante de Lenny Kravitz, Carleen Donovan, desmintió categóricamente los rumores sobre la supuesta muerte del músico en un accidente aéreo ocurrido el domingo 1 de noviembre de 2026 en Palm Beach, Florida.
La noticia falsa, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes temieron que el artista estuviera entre las nueve víctimas fatales del desplome de un avión privado.
Toda la confusión se originó a raíz de publicaciones en plataformas como X y resultados erróneos en búsquedas de Google, que vincularon al intérprete de ‘Are You Gonna Go My Way’ con el trágico suceso.
A pesar de la ausencia de información oficial que respaldara tales afirmaciones, las especulaciones crecieron exponencialmente, obligando a la oficina del cantante a emitir un comunicado para aclarar la situación.
Carleen Donovan, portavoz de Lenny Kravitz, confirmó al medio local BocaNewsNow que las versiones que relacionaban al artista con el accidente eran completamente falsas.
Ella aseguró que el reconocido músico estadounidense no viajaba en el Learjet 60 que se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach. Esta declaración oficial buscó calmar la ansiedad de los fans y poner fin a la desinformación que circulaba.
El pronunciamiento de Donovan llegó en un momento crucial, después de que diversas publicaciones en línea sugirieran la posibilidad de que Lenny Kravitz fuera una de las víctimas, a pesar de que no existía ninguna prueba o confirmación por parte de las autoridades o su equipo.
¿Cómo se originaron los rumores?
La cadena de especulaciones comenzó con una captura de pantalla atribuida a una piloto identificada como Emily Shelton.
Supuestamente, Shelton había compartido en Facebook un mensaje sobre un próximo vuelo que realizaría con Lenny Kravitz. El texto describía un trayecto desde Austin, Texas, hacia North Eleuthera, en las Bahamas, una ruta que coincidía alarmantemente con el origen y destino del avión siniestrado.
Sin embargo, nunca se comprobó que esa publicación estuviera ligada al vuelo que sufrió el accidente. Posteriormente, la propia Emily Shelton se vio en la necesidad de aclarar públicamente que ella no era la piloto del avión involucrado en la tragedia y solicitó a los usuarios que evitaran la difusión de información errónea sobre el lamentable suceso.
El 1 de noviembre de 2026, un avión privado Learjet 60 se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida. La aeronave había despegado desde el aeropuerto de Austin-Bergstrom, Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en las Bahamas. El accidente dejó nueve fallecidos, según confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.
El Learjet cayó cerca de una zona habitacional y provocó un incendio que requirió la intervención de los servicios de emergencia. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación para esclarecer el motivo del desplome, aunque hasta el momento no se ha determinado la causa oficial.