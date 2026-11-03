Hija de Laura Bozzo exige dinero por detalles de su salud

El delicado estado de salud de Laura Bozzo ha mantenido en vilo a todos en las últimas semanas.
Su hija mayor Victoria de la Fuente rompió el silencio en una reciente entrevista para el programa de televisión peruano Amor y fuego (Willax Televisión), en el que compartió por primera vez detalles sobre la situación de su progenitora.
"Se ha hablado demasiado y yo quería contar nuestro lado de la historia", dijo al inicio de la entrevista la primogénita de Bozzo.
La joven, que suele mantenerse lejos del ojo público, confesó que su madre tenía 10% de probabilidades de sobrevivir cuando fue internada de emergencia el pasado 13 de octubre en Acapulco, pero afortunadamente recibió atención médica oportuna y se encuentra en proceso de recuperación estable.
Mientras Laura Bozzo continúa internada, su hija Victoria de la Fuente estaría pidiendo miles de dólares para hablar sobre la salud de su famosa mamá.
Así la exhibió el periodista Alex Rodríguez, del programa ¡Siéntese quien pueda!, quien reveló que la Victoria le pidió 5 mil dólares a cambio de revelar detalles de su salud.
Rodríguez cuestionó el actuar de la primogénita de Laura Bozzo, al estar lucrando con la delicada situación.
Hasta el momento, las hijas de Laura Bozzo no tienen una fecha tentativa para su salida del hospital, pues la presentadora continúa bajo observación.
¿Mejoró su estado de salud?
Victoria informó que a su madre "la acaban de sacar" de la Unidad de Cuidados Intensivos y se encuentra ya en una habitación.
"La etapa más delicada [fue la Cuidados Intensivos]. Ahora las buenas noticias han sido que, gracias a Dios, todo parece ser que ya va de salida dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado", dio a conocer.
"¿Qué dicen los médicos sobre la recuperación? ¿Cuánto tiempo todavía podría permanecer ingresada?", le preguntó uno de los conductores del programa.
"No nos ha dicho el médico, depende del día a día. De ayer a hoy hemos visto tan grandes mejorías que los médicos no nos quieren decir una fecha exacta porque todo va dependiendo", respondió la primogénita de Bozzo.
"Se le ve mucho mejor. Ya está gritándole a las enfermeras", añadió entre risas.