 Presidente de Guatemala llega a Madrid para la Cumbre
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El presidente guatemalteco llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

La XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno se celebrará este miércoles y jueves.

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El rey Felipe VI recibe al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, este martes 3 de noviembre, en el Palacio Real de Madrid., EFE
El rey Felipe VI recibe al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, este martes 3 de noviembre, en el Palacio Real de Madrid. / FOTO: EFE
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y el de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, llegaron este martes 3 de noviembre a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará este miércoles y jueves.

Nada más aterrizar, Asfura indicó que también participará en el encuentro empresarial iberoamericano de estos días en la capital de España para atraer mucha más inversión y trabajo, además de recordar que Honduras asumirá la Secretaría Pro Tempore para organizar la cumbre de 2028.

También arribó hoy a la capital española el vicepresidente Félix Ulloa al frente de la delegación de El Salvador; y horas antes, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el de Portugal, António José Seguro, así como la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

El lunes arribaron el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Chile, José Antonio Kast, así como el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en llegar a Madrid, el domingo, para participar en la reunión internacional, organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España como país anfitrión.

Presidente Arévalo asistirá a Cumbre Iberoamericana en Madrid

El mandatario tendrá el jueves su participación en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

Otros presidentes y representantes estarán en Madrid

Finalmente serán 10 de los 22 líderes de la comunidad iberoamericana los que asistan, con las ausencias de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez, entre otros.

Asistirán, no obstante, los correspondientes ministros de Exteriores, según el Gobierno español.

Las delegaciones representadas al máximo nivel institucional serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

Pese a las ausencias, el Ejecutivo español incide en que todos los países estarán representados y destaca la presencia de 10 primeros mandatarios con lo sucedido en la última cumbre iberoamericana (Ecuador, 2024).

Entonces, solo participaron tres jefes de Estado: el rey de España, Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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