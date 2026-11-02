 Presidente Arévalo asistirá a Cumbre Iberoamericana en Madrid
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Presidente Arévalo asistirá a Cumbre Iberoamericana en Madrid

El mandatario tendrá el jueves su participación en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

  • por EFE
  • 21:38, Nov 02 2026
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Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala - Omar Solís
Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala / FOTO: Omar Solís
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El presidente Bernardo Arévalo de León, viajará en las próximas horas a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, informó este lunes 2 de noviembre, que Arévalo de León llegará la tarde del martes a la capital española y ese mismo día sostendrá una reunión bilateral con el Rey Felipe VI.

El presidente también fue invitado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), para hablar y presentar las perspectivas económicas de su país en la noche del martes.

Según la misma fuente, el miércoles Arévalo de León está invitado a participar en la ceremonia de entrega del Premio Enrique V Iglesias, presidido por el rey Felipe VI.

En el transcurso de ese día participará en el conversatorio de jefes de Estado en el Encuentro Empresarial y también asistirá al acto de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El mandatario tendrá el jueves su participación en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y también atenderá la invitación al encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y líderes de Latinoamérica.

Inteligencia artificial, movilidad académica, respuestas más eficientes ante los desastres naturales y apoyo al sector de los cuidados serán los principales temas de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

La cooperación frente al crimen organizado transnacional y el crecimiento económico también estarán presentes en la agenda de esta reunión, según la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que organiza la reunión junto al Gobierno de España como anfitrión del evento.

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Vía EFE

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