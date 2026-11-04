Boris Brejcha anuncia su retiro y concierto en Guatemala

Boris Brejcha, uno de los DJ y productores más reconocidos de la música electrónica internacional, sorprendió a sus seguidores al anunciar que pondrá fin a su carrera artística en 2028, después de más de dos décadas dedicadas a los escenarios.
La noticia llega en un momento especial para sus admiradores guatemaltecos, ya que el artista alemán se presentará por primera vez en Guatemala este viernes 6 de noviembre de 2026, en el Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala.
El espectáculo está programado para las 21:00 horas y permitirá que el público nacional disfrute de su propuesta musical antes de que comience la etapa final de su trayectoria.
Conocido por su característico estilo High-Tech Minimal y por utilizar una máscara inspirada en un Joker durante sus presentaciones, Brejcha ha construido una identidad propia dentro de la escena electrónica mundial.
Su anuncio de retiro marca el inicio de una despedida que se extenderá durante los próximos dos años.
Boris Brejcha anuncia su retiro para 2028
A través de un video publicado en sus redes sociales, el productor alemán compartió una noticia que sorprendió a miles de seguidores.
Brejcha explicó que decidió ponerle fecha al cierre de su trayectoria y que 2028 será su último año como artista sobre los escenarios.
Sin embargo, aclaró que su despedida no será inmediata. El calendario contempla que 2027 sea su último año participando en festivales de música electrónica, mientras que 2028 estará dedicado a una gira especial con la que pretende despedirse de sus seguidores alrededor del mundo.
La decisión, según explicó, no fue tomada de manera apresurada. El DJ aseguró que llevaba varios años considerando esta posibilidad y que durante los últimos dos reflexionó sobre su futuro personal y profesional.
También dejó claro que su decisión no responde a problemas de salud ni a una pérdida de interés por la música.
Por el contrario, considera que ha llegado el momento adecuado para cerrar una etapa que le ha permitido recorrer el mundo y construir una importante comunidad de seguidores.
Su padre y la decisión de retirarse
Durante el anuncio, Brejcha recordó una enseñanza de su padre que influyó en la decisión de poner fin a su carrera.
El músico explicó que siempre tuvo presente la idea de retirarse cuando las cosas marchan bien, en lugar de esperar a que las circunstancias lo obliguen a hacerlo.
Esa reflexión lo llevó a planificar una despedida con anticipación, permitiendo que sus admiradores tengan nuevas oportunidades de disfrutar sus presentaciones.
El artista también agradeció el respaldo recibido durante las últimas dos décadas.
Para Brejcha, el cariño del público ha sido fundamental en su desarrollo profesional y pretende convertir sus últimos conciertos en una celebración de todo lo que ha conseguido.
Su despedida llevará por nombre Last Chapter: Becoming the Joker Tour 2028, una gira que simbolizará el cierre de su historia artística.
Aunque el proyecto ya fue anunciado, todavía no se han revelado las ciudades ni las fechas que formarán parte de ese recorrido final.
Boris Brejcha se presentará este 6 de noviembre en Guatemala
Mientras sus seguidores internacionales asimilan la noticia de su retiro, el público guatemalteco se prepara para recibir al reconocido productor alemán.
Boris Brejcha ofrecerá un concierto el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
La presentación está anunciada para las 21:00 horas y será una oportunidad para conocer en vivo la propuesta musical que lo ha llevado a escenarios internacionales.
El espectáculo forma parte de sus compromisos de 2026 y no de la gira de despedida programada para 2028.
Su llegada a Guatemala genera expectativa entre los seguidores del techno y de la música electrónica, especialmente después del anuncio de que sus días sobre los escenarios tienen una fecha de finalización.
El artista promete una experiencia centrada en su característico sonido, acompañado de la identidad visual que lo ha distinguido durante su carrera.
¿Cuánto cuestan las entradas para Boris Brejcha en Guatemala?
De acuerdo con la información publicada sobre el evento, los boletos para el concierto se ofrecen en tres localidades.
Dance Floor tiene un precio anunciado de Q650, mientras que 3AM Lounge cuesta Q1,120. La localidad DJ Circle AMEX tiene un valor de Q1,590.
Las entradas se comercializan a través de la plataforma eTicket y el evento está dirigido a personas mayores de 18 años.
Los asistentes pueden consultar directamente con la boletera la disponibilidad y las condiciones de compra antes del espectáculo.
El concierto representa una ocasión especial para los seguidores guatemaltecos, quienes podrán presenciar una de sus actuaciones internacionales antes de que comience la cuenta regresiva hacia su retiro.