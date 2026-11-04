Fallece Daniel Bifulco, humorista de Videomatch: emotivo adiós

El mundo del espectáculo está de luto por la inesperada muerte de Daniel Bifulco, actor y humorista que alcanzó gran popularidad por integrar el recordado trío Los Jaimitos en el programa Videomatch, conducido por Marcelo Tinelli.
El artista falleció a los 56 años y fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio Villa Urquiza, en Buenos Aires. La noticia se conoció este miércoles 4 de noviembre de 2026 y provocó numerosas reacciones entre sus compañeros, amigos y seguidores.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, apenas unos días antes de su fallecimiento, Bifulco había firmado un contrato para participar en una nueva temporada teatral en Mar del Plata.
Incluso, horas antes de conocerse su muerte, el humorista había compartido una publicación en Instagram promocionando el espectáculo que preparaba.
¿Qué le pasó a Daniel Bifulco?
La noticia fue difundida inicialmente por el periodista argentino Pablo Layús, quien informó que el actor había sido encontrado sin vida en su vivienda.
Posteriormente, el humorista Alfredo Silva brindó detalles sobre lo ocurrido durante una conversación con TN Show.
Según explicó, la madre de Bifulco fue quien lo encontró tendido en el piso de su casa. Tras el hallazgo, intervino personal de la Policía Científica, que realizó las actuaciones correspondientes.
Las primeras versiones apuntan a que el artista podría haber sufrido un infarto o paro cardíaco. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento.
La noticia sorprendió especialmente porque el humorista se mantenía activo en sus proyectos profesionales y había compartido recientemente sus planes de regresar a los escenarios.
Su última publicación antes de morir
Uno de los aspectos más conmovedores de la noticia fue la actividad que Daniel Bifulco mantuvo en sus redes sociales durante sus últimas horas de vida.
El humorista había compartido una historia de Instagram para promocionar La Magia de la Risa, espectáculo teatral del que formaría parte.
En la publicación aparecía el anuncio de la obra junto con imágenes de los artistas que participarían en el proyecto.
Bifulco acompañó el contenido con una breve palabra: "Venimos".
El espectáculo tenía anunciadas presentaciones para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Teatro Victoria de Mar del Plata.
La publicación reflejaba que el actor continuaba entusiasmado con sus compromisos profesionales y que esperaba reencontrarse con el público.
Sin embargo, pocas horas después se conoció la noticia de su fallecimiento.
El contrato que había firmado cuatro días antes
Además de promocionar el espectáculo, Daniel Bifulco había celebrado recientemente un nuevo acuerdo laboral.
Cuatro días antes de su muerte, el humorista compartió una fotografía en la que aparecía sonriente junto a varios de sus compañeros.
La imagen acompañaba el anuncio de su incorporación a la temporada de verano 2027 de La Magia de la Risa, que se presentaría en el Teatro Victoria de Mar del Plata.
Entre los artistas vinculados al proyecto figuraban Pablo Cabaleiro, conocido como El Mago Sin Dientes, Hijitus y Juan Carlos Bifulco, hermano del humorista.
En aquella publicación, Bifulco celebraba haber firmado un nuevo contrato y confirmaba su participación en la próxima temporada teatral.
El anuncio reflejaba una etapa de nuevos proyectos y compromisos artísticos.
Su inesperada muerte dejó inconclusos esos planes y causó consternación entre quienes esperaban compartir nuevamente el escenario con él.
¿Quién era Daniel Bifulco?
Daniel Bifulco fue un actor y humorista argentino que alcanzó gran reconocimiento gracias a su participación en Videomatch, uno de los programas de entretenimiento más populares de la televisión latina.
Su personaje formaba parte de Los Jaimitos, un trío humorístico integrado también por Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.
Los artistas aparecían caracterizados como niños traviesos y protagonizaban sketches en los que combinaban canciones, parodias y comentarios humorísticos sobre situaciones de actualidad.
Una de sus características más recordadas era la adaptación de melodías conocidas con letras cómicas, juegos de palabras y referencias a acontecimientos del momento.
El segmento logró conectar con millones de televidentes y se convirtió en uno de los espacios más reconocidos del programa conducido por Marcelo Tinelli.
Su popularidad permitió que Bifulco desarrollara otras oportunidades profesionales dentro del entretenimiento.
El día que nació su hija también debutaron Los Jaimitos
Entre las anécdotas más especiales de su trayectoria destaca una coincidencia que el propio humorista recordó durante una entrevista.
El 5 de abril de 2001, fecha en la que Los Jaimitos aparecieron por primera vez en Videomatch, también nació su hija Luciana.
Bifulco contó que aquel día debía cumplir con una grabación para el programa de Marcelo Tinelli, pero al mismo tiempo esperaba el nacimiento de su hija mediante una cesárea programada.
La producción había comenzado a considerar un reemplazo debido a la situación familiar del actor.
Sin embargo, sus compañeros lo apoyaron para que pudiera cumplir con ambos acontecimientos.
Después de acompañar el nacimiento de Luciana, Bifulco se trasladó hasta el programa y participó en la grabación.
De esa manera, una de las fechas más importantes de su vida personal coincidió con el inicio de una etapa decisiva de su carrera artística.
Con el paso de los años, el humorista recordó aquella jornada como uno de los momentos más especiales de su vida.
Un último proyecto que quedó inconcluso
La muerte de Daniel Bifulco ha provocado especial tristeza por las circunstancias que rodearon sus últimos días.
El actor se encontraba preparando su regreso al teatro y había celebrado públicamente la firma de un nuevo contrato.
Su última historia de Instagram, dedicada precisamente a promocionar La Magia de la Risa, se convirtió en uno de los recuerdos más comentados después de conocerse la noticia.
Mientras se esperan mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, familiares, amigos y seguidores recuerdan su legado artístico.
Daniel Bifulco deja una trayectoria marcada por el humor, el teatro y su participación en uno de los programas más recordados de la televisión argentina.