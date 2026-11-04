Papa León XIV y Bob Dylan: Regalos del Encuentro en Vaticano

Uno de los encuentros más inesperados de noviembre ocurrió este miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando el papa León XIV recibió al reconocido cantante y compositor estadounidense Bob Dylan en el Vaticano. La reunión, que estuvo marcada por la música, la espiritualidad y un intercambio de obsequios, llamó la atención por los detalles de los regalos que ambos se entregaron.
El encuentro tuvo lugar en el Palacio Apostólico, donde el pontífice recibió al artista durante una audiencia privada. Dylan, cuyo nombre real es Robert Allen Zimmerman, se encuentra en Italia como parte de su gira musical Rough and Rowdy Ways, que incluye presentaciones en distintas ciudades del país.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el intercambio de regalos entre ambas figuras. De acuerdo con información de Vatican News, el papa León XIV le entregó a Bob Dylan un rosario, mientras que el músico correspondió con una copia de su autobiografía titulada Chronicles: Volume One.
Cabe destacar que la reunión fue breve y estuvo acompañada de saludos y una conversación informal. El cantante, de 85 años, acudió vestido de negro, con una sudadera y capucha, en una visita que rápidamente despertó interés internacional.
Más del encuentro de Papa León XIV y Bob Dylan
El encuentro también tiene un antecedente importante. En julio de 2026, León XIV citó versos de una canción de Bob Dylan en el prólogo del libro Desarmado y desarmante: la paz es un don. Se trata de Go Away You Bomb, una canción de protesta antinuclear escrita en 1963, durante la Guerra Fría. A
través de sus versos, el pontífice hizo referencia a los peligros del rearme mundial y las armas nucleares.
Bob Dylan es considerado una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. En 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura por crear nuevas formas de expresión poética dentro de la tradición de la canción estadounidense.
Esta no es la primera ocasión en que el músico comparte un momento con un líder de la Iglesia católica. En 1997 participó en el Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, Italia.