 Grado de estudios de Bobby Pulido, cantante en el Congreso
Farándula

¿Cuál es el grado de estudios de Bobby Pulido? El cantante que llegará al congreso de EE.UU

El intérprete de «Desvelado» sorprendió al dar el salto de los escenarios a la política tras derrotar a la republicana Monica De La Cruz.

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Bobby Pulido, Bobby Pulido
Bobby Pulido / FOTO: Bobby Pulido
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Bobby Pulido, reconocido cantante de música tejana y una de las voces más populares del género Tex-Mex, se convirtió en protagonista de la política estadounidense luego de ganar las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 en Texas.  El artista derrotó a la republicana Monica De La Cruz y consiguió un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su victoria marcó un nuevo capítulo en su trayectoria profesional y despertó una pregunta entre sus seguidores: ¿cuál es el grado de estudios de Bobby Pulido y qué carrera universitaria cursó antes de convertirse en cantante? El cantante nació y creció en Edinburg, Texas. De acuerdo con la información publicada en su página oficial como candidato, el artista se graduó de la preparatoria Edinburg High School.

Posteriormente, ingresó a la universidad para estudiar Ciencias Políticas, una carrera que despertó su interés por los asuntos públicos y la política estadounidense.  Sin embargo, no terminó sus estudios universitarios, debido a que decidió enfocar su tiempo y esfuerzos en desarrollar su carrera musical.

El propio Pulido habló sobre esta etapa durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que reconoció que su interés por la política viene desde hace muchos años. El cantante explicó que siempre fue un estudiante dedicado y que la política era una de sus grandes pasiones, incluso antes de alcanzar la popularidad en los escenarios.

Más de Bobby Pulido

Por lo tanto, aunque estudió Ciencias Políticas, su grado académico completado corresponde a la educación secundaria. Durante casi tres décadas, Bobby Pulido construyó una exitosa carrera musical que lo llevó a convertirse en una figura reconocida del Tex-Mex.

Canciones como "Desvelado" y "Le pediré", forman parte de los temas más recordados de su trayectoria.

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Además, el intérprete obtuvo dos premios Grammy Latinos y realizó presentaciones en diferentes países. Su incursión en la política no fue improvisada. Pulido ha señalado que siempre tuvo interés en participar en asuntos públicos y que recibió el respaldo de personas cercanas al ámbito político.

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