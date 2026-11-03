 Jimena Maradiaga presenta a su nuevo amor y conmueve redes
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La guatemalteca Jimena Maradiaga presume a su nuevo amor y las redes estallan

La influencer guatemalteca sorprendió al mostrar a su nueva pareja sus videos juntos y sus disfraces de Halloween ya provocaron comentarios.

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Jimena Maradiaga, Jimena Maradiaga
Jimena Maradiaga / FOTO: Jimena Maradiaga
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La guatemalteca Jimena Maradiaga volvió a acaparar las miradas en redes sociales, pero esta vez no fue por sus fotografías o videos habituales, sino por presumir a su nuevo amor.  Se trata de Bryan Ramírez, el joven que ahora aparece junto a la creadora de contenido y que ya despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

A través de sus plataformas digitales, Jimena ha aprovechado para compartir un sinfín de videos en los que aparece posando junto a Bryan, dejando ver algunos de los momentos que disfrutan como pareja.  Las publicaciones no han pasado desapercibidas y rápidamente han generado reacciones de los internautas, quienes están pendientes de cada nuevo detalle de este romance.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue durante las celebraciones de Halloween, cuando ambos decidieron disfrazarse juntos.  Las imágenes y videos de la pareja se sumaron a las publicaciones que han compartido recientemente y que dejan ver la complicidad que existe entre ellos.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Varios usuarios han asegurado que Bryan Ramírez hace una pareja perfecta con Jimena, especialmente porque consideran que el joven proyecta una personalidad mucho más tranquila. Otros internautas han destacado que ambos lucen muy bien juntos y han reaccionado positivamente a las fotografías y videos que la guatemalteca ha publicado.

Más de Jimena Maradiaga

Aunque las opiniones son diversas, lo cierto es que la nueva relación ya consiguió convertirse en tema de conversación. Jimena Maradiaga es una creadora de contenido guatemalteca que ha conseguido construir una comunidad importante en plataformas digitales, especialmente en TikTok e Instagram.

Su popularidad está relacionada con sus videos de baile, tendencias, transformaciones de personajes y contenido de estilo de vida.  También ha llamado la atención por sus publicaciones de moda, viajes y fotografías en las que comparte diferentes momentos de su vida cotidiana.

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Con una presencia constante en redes sociales, Jimena se ha convertido en una de las jóvenes guatemaltecas que despiertan curiosidad entre los usuarios del entorno digital. Ahora, su relación con Bryan Ramírez suma un nuevo capítulo a su contenido y mantiene a sus seguidores atentos a las próximas publicaciones.

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