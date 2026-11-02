 Kaeelen García presenta a su nuevo novio y causa furor
Farándula

La guatemalteca Kaeelen García presume a su nuevo novio y las redes estallan

Kaeelen García presume su cercanía con Daniel Navas y las románticas imágenes ya generan todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

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Kaeelen García, Kaeelen García
Kaeelen García / FOTO: Kaeelen García
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La guatemalteca Kaeelen García volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no por sus habituales publicaciones, sino por las fotografías y mensajes románticos que ha compartido junto al creador de contenido Daniel Navas. Durante los últimos días, la influencer ha aprovechado sus plataformas digitales para publicar imágenes en las que aparece muy cercana a Navas.

En las fotografías, ambos posan de manera romántica y muestran una complicidad que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores. A esto se suman las frases que acompañan algunas de las publicaciones, entre ellas expresiones como "te quiero mi amor" y "todo contigo".

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Kaeelen García - Instagram

Cabe destacar que dichos mensajes han hecho que muchos internautas se pregunten si finalmente Kaeelen García encontró el amor o si se trata de una estrategia para generar contenido. La posibilidad de que exista un romance entre ambos ha provocado comentarios y especulaciones.

Aunque las imágenes y los mensajes parecen tener un tono claramente sentimental, hasta el momento queda por conocer si la relación es oficial o si ambos están aprovechando la química que muestran frente a las cámaras para crear contenido destinado a sus seguidores.

¿Quién es Kaeelen García?

Kaeelen García es una reconocida creadora de contenido e influencer guatemalteca que comenzó a ganar notoriedad en redes sociales desde 2021.  Su contenido inicialmente estuvo relacionado co estilo de vida y fotografías, pero posteriormente amplió su presencia hacia plataformas de contenido exclusivo.

La guatemalteca también ha destacado por sus proyectos empresariales. En años anteriores contó que utilizó parte de sus ganancias para emprender y generar empleos en Guatemala, incluyendo un negocio relacionado con la gastronomía.

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La creadora de contenido guatemalteca apostó por uno de los personajes más terroríficos del cine y apareció junto a su pareja y su hijo.

Su popularidad en redes ha continuado creciendo y actualmente mantiene una importante comunidad digital, especialmente en TikTok e Instagram.  Además, ha realizado colaboraciones con reconocidas figuras internacionales de internet, entre ellas la mexicana Karely Ruiz.

No es la primera vez que la vida sentimental de Kaeelen genera interés. A principios de 2026 ya había compartido fotografías junto a quien entonces presentó como su pareja, por lo que sus seguidores suelen estar atentos a cualquier cambio en su vida personal.

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