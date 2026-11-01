Esme La Chapina: Su Terrorífico Disfraz de Halloween

Halloween fue la ocasión perfecta para que Esme La Chapina dejara de lado los disfraces tradicionales y se convirtiera en Pennywise, el aterrador payaso de It. La influencer compartió imágenes y videos en los que luce una versión femenina y sensual del personaje, mientras su pareja también se suma a la temática de terror.
Sin embargo, fue la aparición de su hijo la que le dio un giro especial a la publicación de la guatemalteca. El pequeño aparece en el video utilizando una capa de color amarillo y sosteniendo un globo rojo, un detalle que inevitablemente recuerda a Georgie, uno de los personajes más reconocidos de la historia de It.
La combinación de los disfraces llamó rápidamente la atención de los internautas, quienes no tardaron en reaccionar ante la particular caracterización familiar. Entre comentarios de sorpresa, admiración y algunas opiniones divididas, la publicación volvió a demostrar el alcance que tienen las apariciones de Esme La Chapina en redes sociales.
Esme La Chapina es el nombre con el que se conoce en redes sociales a Esmeralda Sanabria, creadora de contenido e influencer guatemalteca originaria de Chiquimulilla, Santa Rosa. Su personaje comenzó a ganar popularidad después de que uno de sus primeros videos se volviera viral y sus seguidores la animaran a continuar creando contenido.
Más de Esme La Chapina
Desde entonces, Esme ha construido una importante comunidad digital y ha incursionado en diferentes facetas, entre ellas la música y el contenido relacionado con su vida personal. También suele compartir momentos junto a su hijo, conocido en redes como "El Colocho Chapín", quien se ha convertido en una presencia frecuente en sus publicaciones.
En los últimos años, la influencer también ha protagonizado distintos momentos virales que han generado conversación entre sus seguidores.
Su estilo directo y su capacidad para llamar la atención en redes han convertido cada nueva publicación en una oportunidad para generar comentarios. Ahora, con su transformación en Pennywise para Halloween, Esme La Chapina vuelve a estar en el centro de la conversación digital, pero esta vez acompañada de su pareja y de un pequeño protagonista que, con su capa amarilla y su globo rojo.