 Usher Impacta en Centroamérica con Su Sorprendente Visita
Farándula

Usher sorprende con su visita a Centroamerica

El cantante estadounidense volvió acompañado de su esposa y familiares, y disfrutó de las playas, la naturaleza y el lujo.

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Usher / FOTO: Usher
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El reconocido cantante estadounidense Usher sorprendió con su visita a Centroamérica, luego de elegir Costa Rica como destino para una escapada familiar marcada por el descanso, la naturaleza y el lujo. El artista, ganador de ocho premios Grammy, pasó varios días en Guanacaste y compartió parte de su experiencia con sus millones de seguidores.

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, Usher permaneció en el país del 20 al 24 de octubre de 2026. El viaje ocurrió pocos días después de que celebrara su cumpleaños número 48 y tuvo un carácter principalmente familiar, pues estuvo acompañado por su esposa y otros familiares cercanos.

Para esta visita, el intérprete de éxitos como Yeah!, Burn, U Got It Bad y My Boo eligió la Península de Papagayo, en Guanacaste, una de las zonas turísticas más exclusivas de Costa Rica. El cantante se hospedó en un lujoso complejo de la cadena Ritz-Carlton Reserve, que abrió sus puertas en febrero de 2025 y se convirtió en el primer establecimiento de esta línea en Centroamérica y Sudamérica.

En septiembre de 2026, el hotel recibió tres Llaves Michelin, la máxima distinción de la guía para establecimientos hoteleros. Durante su estadía, Usher aprovechó para desconectarse de los escenarios y disfrutar de diferentes actividades.

Más de la visita de Usher

En sus publicaciones mostró momentos frente al océano Pacífico, atardeceres, recorridos por la naturaleza, sesiones de golf y experiencias de aventura como el canopy sobre el bosque seco tropical de Guanacaste. Una de las imágenes más llamativas mostró al artista disfrutando del mar junto a su esposa, mientras que otros videos reflejaron su lado más relajado y espontáneo durante las vacaciones.

Esta no es la primera vez que Usher visita Costa Rica. El cantante ya había viajado al país a finales de 2012 para recibir el Año Nuevo 2013.

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Cabe destacar que en aquella ocasión celebró junto a amigos y personas de la industria musical. Su regreso, más de una década después, vuelve a poner los paisajes de Guanacaste y la Península de Papagayo bajo los reflectores internacionales.

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