Heidi Klum sorprende con su disfraz extremo de Halloween

Heidi Klum volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes reinas de Halloween. La supermodelo alemana sorprendió en Nueva York con un elaborado disfraz que la convirtió literalmente en una mano humana gigante y cercenada, una transformación que requirió meses de preparación y un complejo trabajo de efectos especiales. i
La aparición ocurrió durante la celebración del 25.º aniversario de "Heidiween", la tradicional fiesta de Halloween organizada por Klum, quien durante más de dos décadas ha convertido su disfraz anual en uno de los momentos más esperados de la temporada. Este año, la modelo llegó al evento convertida en una enorme representación de su propia mano izquierda.
El diseño incluía uñas largas pintadas de rojo, anillos, líneas de la palma, venas y hasta detalles personales como el tatuaje relacionado con su esposo, el músico Tom Kaulitz. La extremidad aparecía además cortada a la altura de la muñeca, con sangre y tejidos expuestos para darle un aspecto particularmente realista.
El extravagante disfraz de Heidi Klum para Halloween 2026 comenzó a planificarse aproximadamente un año antes. La idea surgió incluso antes de que la modelo presentara su disfraz de Medusa en 2025. Para conseguir el resultado, Klum trabajó nuevamente con el reconocido diseñador de efectos especiales Mike Marino. El equipo utilizó escaneos corporales para reproducir con precisión características de su cuerpo y trasladarlas a la gigantesca mano.
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La producción buscó recrear hasta los detalles más pequeños de una mano real, incluyendo la anatomía, músculos, venas, uñas y accesorios. El proceso para colocarse el traje tomó entre cinco y seis horas, mientras que su elaboración requirió mucho más tiempo. Además, la propia Klum reconoció que uno de los principales desafíos fue el peso de la estructura.
La llegada a la fiesta también fue parte del espectáculo. Klum apareció a bordo de un camión decorado con señales de advertencia y descendió acompañada por personas vestidas con trajes de protección, como si se tratara de una escena de emergencia.