 Aleks Syntek Confirma Su Separación y Revela la Razón
Farándula

¡Bombazo! Aleks Syntek confirma su separación y revela la razón que destruyó su matrimonio

Aleks Syntek confirmó que está separado de Karen Coronado y reconoció que su carrera tuvo un peso importante en el desgaste de la relación.

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Aleks Syntek / FOTO: Aleks Syntek
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Aleks Syntek sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente que está separado de su esposa, Karen Coronado, después de más de dos décadas de matrimonio.  El cantante mexicano habló por primera vez sobre el rompimiento durante una entrevista con el conductor Mariano Osorio y reconoció que su intensa carrera musical terminó ocupando demasiado espacio en su vida en pareja.

Durante la conversación, el intérprete de "Duele el amor" reveló que había mantenido la separación en privado y que no quería lastimar a quien fue su compañera durante años.  Visiblemente conmovido, Syntek explicó que la decisión representa el cierre de una etapa importante de su vida.

"Yo estoy separado de mi mujer", confesó el cantante, quien también aseguró que no se marcha de la relación con resentimiento, sino con agradecimiento por todo lo que compartieron. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Aleks Syntek reflexionó sobre el papel que tuvo su trayectoria artística en el desgaste de su matrimonio.

El cantante reconoció que su profesión demandó gran parte de su tiempo, atención y energía. "Mi carrera es monstruosa", afirmó Syntek al explicar que su actividad profesional terminó abarcando demasiado espacio y que eso pudo limitar los proyectos personales de Karen Coronado.

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El artista también describió a su ahora expareja como una mujer fundamental en su vida y destacó el apoyo que recibió de ella durante diferentes etapas de su carrera. "Fue la mujer más luchadora que ha estado a mi lado", expresó el intérprete, quien admitió que también tuvo responsabilidad en que ella dejara de lado algunos de sus propios sueños.

Como una forma de despedirse de la relación, Syntek decidió dedicarle "Intocable" a Karen Coronado.

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El cantante explicó que la canción representa parte de los sentimientos que tiene actualmente y su deseo de cerrar este capítulo sin rencores. La historia de Aleks Syntek y Karen Coronado comenzó en la Ciudad de México y posteriormente ambos formaron una familia.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Natalia y Matías. Coronado, hermana de la conductora Ingrid Coronado, mantuvo durante años un perfil alejado de los reflectores.

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