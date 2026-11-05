Víctima de Russell Brand revela impactante testimonio

El actor y comediante británico Russell Brand enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera después de que un tribunal de Londres lo declarara culpable de violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres.
El veredicto, emitido este jueves 5 de noviembre de 2026, volvió a poner en el centro de la atención internacional los testimonios de las denunciantes, quienes relataron ante la justicia los episodios que vivieron con el antiguo presentador de televisión.
Entre las declaraciones que más impactaron durante el proceso judicial se encuentra la de una mujer que tenía 21 años cuando conoció al artista en 2009 y que posteriormente denunció haber sido violada en su residencia de Londres.
La víctima, cuya identidad permanece protegida por la legislación británica, relató que inicialmente admiraba profundamente al comediante y que incluso había asistido a una de sus presentaciones.
Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro con una figura a la que admiraba terminó convirtiéndose, según su testimonio, en una experiencia que marcó su vida.
Meses después de los hechos, la mujer decidió confrontar al actor mediante mensajes de texto y le expresó que la había tratado como a un animal.
Su declaración fue presentada durante el juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, y ahora adquiere especial relevancia tras la condena contra Brand.
"Me trató como a un animal": el testimonio de la víctima
La mujer explicó ante el tribunal que conoció a Russell Brand después de asistir a uno de sus espectáculos de comedia en el Hammersmith Apollo de Londres, a principios de 2009.
En aquel momento, ella tenía 21 años y el artista, 33. Durante su declaración, reconoció que era una gran admiradora del comediante y que inicialmente había aceptado mantener un encuentro íntimo con él.
Después de conocerse, Brand obtuvo su número telefónico y posteriormente la invitó a su residencia, ubicada en Hampstead, al norte de Londres.
La joven aceptó acudir al lugar porque esperaba mantener una relación sexual consensuada.
No obstante, según relató ante la justicia, durante el encuentro el comportamiento del comediante cambió y ocurrió una agresión sexual a la que ella no había dado su consentimiento.
La denunciante aseguró que le pidió repetidamente que se detuviera, pero que sus súplicas fueron ignoradas.
En su testimonio explicó que experimentó un dolor intenso y que llegó a sentirse incapaz de hablar o respirar con normalidad. También relató que, después de lo sucedido, el artista le ordenó limpiar las manchas que habían quedado en la cama.
La mujer describió aquella situación como profundamente humillante y aseguró que se sintió degradada por el trato recibido.
Su relato fue uno de los elementos examinados por el jurado durante el proceso judicial que terminó con la condena del comediante.
El mensaje que le envió Russell Brand meses después
Uno de los momentos más reveladores del testimonio ocurrió cuando la denunciante recordó un intercambio de mensajes que mantuvo con Russell Brand meses después del encuentro.
Según explicó a la Policía Metropolitana de Londres, el artista volvió a comunicarse con ella después de verla durante el Festival Fringe de Edimburgo.
La mujer relató que no comprendía por qué el comediante insistía en contactarla después de lo ocurrido. Por esa razón, decidió preguntarle directamente por qué continuaba enviándole mensajes.
De acuerdo con su declaración, Brand respondió con un comentario de contenido sexual que ella interpretó como otra muestra de desprecio hacia sus sentimientos.
La joven le contestó que consideraba que él ya había ido demasiado lejos y le reprochó la manera en que la había tratado.
En ese intercambio, según relató, utilizó la expresión que posteriormente se convirtió en una de las frases más impactantes del juicio: le dijo que la había tratado como a un animal.
La denunciante aseguró que la respuesta del comediante fue inmediata y que él se disculpó. Durante el juicio, la defensa de Brand cuestionó el significado de aquel intercambio y argumentó que los mensajes no demostraban que hubiera ocurrido una violación.
Sin embargo, la mujer mantuvo su declaración y reiteró que no había consentido la práctica sexual que denunció.
La víctima contó lo sucedido a sus familiares
Durante el proceso judicial también se conocieron detalles de lo que ocurrió después del encuentro en la residencia del actor.
La mujer explicó que, tras abandonar el lugar, compartió lo sucedido con personas de su confianza.
Según su declaración, habló con amigos cercanos y con sus padres, quienes la acompañaron a un centro médico para recibir atención.
A pesar de haber buscado ayuda, decidió no presentar inmediatamente una denuncia ante las autoridades.
El caso permaneció sin llegar a los tribunales durante varios años, hasta que las investigaciones sobre el comportamiento de Russell Brand comenzaron a recibir una mayor atención pública.
En septiembre de 2023, una investigación periodística difundida por medios británicos presentó denuncias de varias mujeres contra el comediante.
La publicación de aquellos testimonios impulsó nuevas investigaciones policiales y permitió que otras mujeres acudieran a las autoridades para contar sus experiencias.
La denunciante de 2009 fue una de las seis mujeres cuyos casos formaron parte del juicio penal celebrado en Londres.
Durante el proceso, las identidades de todas las denunciantes permanecieron protegidas, una medida establecida por la legislación británica para las víctimas de delitos sexuales.
Russell Brand fue declarado culpable de cuatro delitos
Después de aproximadamente cuatro semanas de juicio, un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark encontró culpable a Russell Brand de cuatro de los siete cargos que enfrentaba.
El comediante, de 51 años, fue condenado por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.
La condena por violación corresponde precisamente al caso de la joven que denunció el encuentro ocurrido en su residencia de Londres en 2009.
El jurado también lo declaró culpable de agresiones sexuales contra otras tres mujeres.
Sin embargo, fue absuelto de otros tres cargos: dos acusaciones de violación y una de intento de agresión indecente.
Durante el juicio, Brand negó haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y sostuvo que los encuentros denunciados habían sido consensuados.
Su defensa también cuestionó la interpretación de los hechos presentada por las denunciantes.
A pesar de esos argumentos, el jurado consideró probada su responsabilidad penal en cuatro de las acusaciones.
Tras conocerse el veredicto, el juez Joel Bennathan ordenó que el comediante permaneciera bajo custodia y anunció que la sentencia sería dictada el lunes 9 de noviembre.
Brand podría enfrentar una pena considerable de prisión, aunque la duración exacta dependerá de la decisión judicial.