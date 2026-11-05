 Predicción de Mhoni Vidente: Catástrofe Mundial en Noviembre
Farándula

Mhoni Vidente lanza aterradora predicción: ¿qué catástrofe podría sacudir al mundo en noviembre?

La astróloga encendió las alarmas con una inquietante predicción sobre un posible acontecimiento mundial y mencionó dos fechas de noviembre.

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Mhoni Vidente, Redes sociales
Mhoni Vidente / FOTO: Redes sociales
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La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a causar revuelo con una aterradora predicción para noviembre de 2026, luego de advertir sobre un posible acontecimiento que podría tener consecuencias a nivel mundial.  Sus declaraciones han generado comentarios en redes sociales, especialmente por los escenarios que mencionó y las fechas en las que, según sus visiones, podría ocurrir algo extraordinario.

Durante una de sus recientes intervenciones en El Heraldo de México, la vidente habló sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Se trata de un conflicto con armas nucleares o un apagón masivo de internet, situaciones que, de llegar a concretarse, afectarían a millones de personas.

Una de las advertencias que más llamó la atención fue la posibilidad de un ataque contra uno de los satélites más importantes para el funcionamiento de internet. Según explicó Mhoni Vidente, este supuesto escenario podría provocar una interrupción generalizada de las comunicaciones y dejar a diferentes países sin acceso a servicios digitales.

La astróloga también relacionó sus predicciones con el panorama de tensión internacional y la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento de grandes dimensiones. En ese contexto, expresó su preocupación por un eventual conflicto nuclear que podría poner en riesgo a la humanidad.

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Otro de los aspectos que despertó mayor curiosidad fue que la vidente señaló dos días específicos en los que, según sus predicciones, podría presentarse alguno de estos acontecimientos. Se trata del 7 y el 13 de noviembre de 2026, fechas que mencionó al hablar de un posible ataque o situación de gran impacto internacional.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde usuarios comentaron la posibilidad de que ocurra un apagón tecnológico o una crisis mundial.

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Ante los escenarios que describió, Mhoni Vidente recomendó prestar atención a las mochilas de emergencia y contar con provisiones básicas para afrontar cualquier eventualidad. Entre sus sugerencias destacó tener alimentos, agua y dinero en efectivo, además de preparar suministros que permitan sobrevivir durante al menos tres días.

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