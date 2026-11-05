 Luis de Llano se disculpa públicamente con Sasha Sokol
Farándula

VIDEO. Luis de Llano ofrece una disculpa pública a Sasha Sokol

El famoso productor musical compartió en sus redes sociales un video disculpándose luego de un largo proceso legal en su contra por daño moral hacia la cantante cuando ella tenía 14 años y el 39.

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Detienen a Luis de Llano por incumplir sentencia en caso contra Sasha Sokol., Redes sociales.
Detienen a Luis de Llano por incumplir sentencia en caso contra Sasha Sokol. / FOTO: Redes sociales.
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Después de una prolongada batalla legal y tras una condena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el productor Luis de Llano ofreció finalmente una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol.

Este acto, que se concretó recientemente, responde a la sentencia que lo encontró responsable de daño moral por la relación que ambos sostuvieron cuando ella era menor de edad y él se encontraba en una posición de poder.

La disculpa de De Llano, difundida a través de un video, representa el cumplimiento de una de las medidas impuestas por la justicia.

En ella, el productor reconoció su responsabilidad civil por el daño moral causado y se retractó de las declaraciones que realizó en 2022, tanto en una entrevista con Yordi Rosado como en un comunicado en redes sociales, las cuales calificó de "desafortunadas e inexactas" y que minimizaban el impacto en la exintegrante de Timbiriche.

Además, se comprometió formalmente a no volver a mencionar a Sasha Sokol en ningún medio de comunicación o red social, y a respetar su vida privada, honor, dignidad e integridad.

Este pronunciamiento se enmarca en el expediente 642/2022, un proceso judicial que involucró al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que culminó con una resolución firme e inatacable.

El Origen del conflicto 

El conflicto se hizo público en marzo de 2022, cuando Luis de Llano, en una entrevista con Yordi Rosado en YouTube, describió su vínculo con Sasha Sokol como una relación "abierta y consentida".

La respuesta de la cantante no se hizo esperar, calificando públicamente la situación como un abuso. Esta declaración impulsó a Sasha Sokol a ratificar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a promover una demanda civil en julio de ese mismo año.

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Sasha Sokol y Luis de Llano - Redes sociales

El proceso judicial inició formalmente el 18 de julio de 2022, con la presentación de la demanda civil por daño moral. El 10 de mayo de 2023, un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a De Llano.

El productor apeló la resolución, pero el 27 de septiembre de 2023, la Séptima Sala Civil no solo confirmó el fallo, sino que amplió sus efectos e impuso cuatro medidas claras: la grabación de una disculpa pública, el pago de una indemnización económica, la prohibición de mencionar a Sokol en cualquier plataforma y la obligación de tomar un curso especializado en prevención de abuso sexual. Según reportó la propia cantante en marzo de 2026, el curso fue la única medida que De Llano cumplió en tiempo.

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timbiriche1982 -

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