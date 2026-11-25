En medio de rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, surgieron especulaciones sobre un presunto distanciamiento entre la cantante y su suegra, Cristy Nodal.
Usuarios en redes sociales advirtieron movimientos en Instagram que despertaron dudas respecto a la relación entre ambas.
Todo comenzó después de que Cristy Nodal, madre de Christian, compartió en su cuenta de Instagram un video de Cazzu—expareja del cantante y madre de su nieta—agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido en conciertos en Guatemala y Costa Rica.
Esta publicación no pasó desapercibida, especialmente por los comentarios que han surgido sobre la relación entre la familia Nodal y Cazzu tras la ruptura con Christian.
Pocos días después, varios seguidores notaron que Ángela Aguilar dejó de seguir a Cristy Nodal en Instagram.
Este gesto avivó las teorías de un posible conflicto entre suegra y nuera, en especial por la reciente presencia de Cazzu en el perfil de Cristy.
Hasta el momento, todo se mantiene en el terreno de la especulación, ya que Ángela Aguilar no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la razón detrás de su decisión.
En paralelo, la situación familiar de Christian Nodal con sus padres también ha sido tema de debate. Desde inicios de 2026 se especula sobre un distanciamiento, luego de que el cantante dejara de seguir a sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, en redes sociales. S
Se habla de diferencias profesionales y legales, principalmente en torno a los derechos comerciales sobre el nombre artístico de Nodal, los cuales posee su padre. Estas diferencias habrían dificultado el uso del nombre en proyectos musicales recientes.
¿Divorcio a la vista?
El panorama para Christian Nodal y Ángela Aguilar podría complicarse, según las recientes predicciones de Ramsés Vidente, quien ha lanzado inquietantes revelaciones sobre el futuro de la pareja.
Durante una transmisión en vivo, Ramsés Vidente, conocido como "el Vidente de las estrellas", detalló que sus cartas indicaban una inevitable separación para Christian Nodal y Ángela Aguilar en el próximo año.
Más allá de la ruptura, el vidente aseguró que una mujer rubia, a quien describió como "güera" y "muy famosa", podría ser la causa de esta división.
El vidente enfatizó que esta misteriosa figura no es Belinda, la expareja de Nodal, buscando disipar especulaciones.
Las predicciones no se detuvieron ahí. Ramsés Vidente afirmó que Nodal y esta enigmática mujer rubia serían vistos públicamente muy pronto.
"Atención, en exclusiva, antes que todos, los van a cachar en Miami, Los Ángeles o en Nueva York, bajando del jet, alguien con alguien", sentenció, sugiriendo un encuentro inminente en alguna de estas ciudades.
Pero las visiones del vidente se tornaron aún más sombrías. Percibió que una enfermedad podría afectar a la familia Nodal o incluso a Ángela Aguilar. "Veo enferma a Ángela o a Nodal", declaró, añadiendo que también visualizaba "un trabajo de brujería, problemas legales, situaciones que pueden estar pasando Nodal y su familia".