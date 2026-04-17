Rumores de separación: Christian Nodal y Ángela Aguilar

Las especulaciones sobre una posible separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar han cobrado fuerza en los últimos días, luego de la controversia generada por el video musical "Un vals", que desató una ola de comentarios en redes sociales y medios de espectáculos.
Aunque ninguno de los artistas ha confirmado oficialmente una ruptura, diversas versiones apuntan a un distanciamiento marcado por tensiones personales, familiares y mediáticas.
La polémica detrás de "Un vals"
El lanzamiento del video "Un vals" se convirtió en el detonante de una serie de críticas que rápidamente escalaron en redes sociales. Parte de la controversia gira en torno a la participación de la modelo Dagna Mata, cuya apariencia fue comparada por internautas con la de Ángela Aguilar y también con la cantante Cazzu.
Estas comparaciones provocaron comentarios negativos que, según versiones, habrían afectado la imagen pública de Ángela, generando incomodidad dentro de su entorno cercano.
Además, el propio Christian Nodal publicó un mensaje en redes sociales en el que intentó deslindarse del concepto visual del video, lo que fue interpretado por algunos como una estrategia para reducir el impacto de la polémica.
Las declaraciones que encendieron los rumores
El periodista Jorge Carbajal, durante su programa "En Shock", aseguró que la relación entre ambos artistas estaría atravesando una crisis importante.
Según sus declaraciones, la pareja ya no estaría junta actualmente, afirmando que existe un distanciamiento claro entre ambos. Incluso señaló que Ángela Aguilar habría decidido tomar distancia, mientras que Nodal se mostraría tranquilo ante la situación.
Estas afirmaciones, aunque no confirmadas oficialmente, han alimentado aún más el debate en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas analizan cada movimiento público.
El papel de la familia Aguilar
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la supuesta intervención de Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien habría salido en defensa de su hija ante la polémica.
De acuerdo con lo señalado en el programa de espectáculos, el cantante habría tenido un fuerte desacuerdo con Christian Nodal debido al impacto mediático que tuvo el video y las críticas hacia Ángela.
Aunque no existe confirmación directa de estos hechos, la posible participación del entorno familiar ha añadido tensión a la narrativa del caso.
Los seguidores también han detectado movimientos que consideran sospechosos en redes sociales. Entre ellos, destacan la eliminación de referencias al proyecto "Un vals" por parte de Ángela Aguilar y su interacción limitada con contenidos relacionados al tema.
Estas acciones han sido interpretadas como una forma de marcar distancia respecto a la polémica, aunque también podrían responder a una estrategia de manejo de imagen.
El supuesto acuerdo millonario
En medio de la controversia, ha resurgido una versión que ha captado aún más la atención del público: la existencia de un supuesto acuerdo prenupcial entre ambos artistas. Según reportes de periodistas de espectáculos, este incluiría una cláusula que obligaría a Christian Nodal a pagar hasta 12 millones de dólares en caso de una separación provocada por él.
Esta información, que comenzó a circular desde 2024, habría sido impulsada por declaraciones de figuras del medio, señalando que la familia Aguilar habría buscado proteger a Ángela mediante una capitulación matrimonial.
Sin embargo, el propio Pepe Aguilar ha negado públicamente la existencia de una "cláusula de infidelidad", calificando estas versiones como exageradas y sin fundamento.