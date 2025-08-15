 Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo sobre Ucrania
Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo sobre Ucrania

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cumbre en Alaska., FOTO X
Cumbre en Alaska. / FOTO: FOTO X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes 15 de agosto, en Alaska su cumbre bilateral con una breve rueda de prensa en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", afirmó Trump en su intervención, tras una reunión de casi tres horas en la base militar Elmendorf-Richardson y después retirarse sin dar espacio para preguntas de la prensa.

El mandatario estadounidense calificó el encuentro como "extremadamente productivo" y afirmó que "muchos puntos se acordaron", aunque reconoció que aún quedan "algunos" temas pendientes.

"Solo hay algunos pocos que se quedaron sin resolver. Algunos no son significativos; uno es probablemente el más importante, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", señaló Trump.

Durante su intervención, Trump agregó que al salir de la conferencia llamaría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que también informaría sobre lo sucedido a los líderes de la OTAN.

Aunque la cumbre no concluyó con un acuerdo formal, Trump advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones "económicamente severas" si no se logra un avance sustancial en futuras negociaciones.

Asimismo, adelantó la posibilidad de una segunda cumbre que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Al despedirse, Trump agradeció a Putin el tono y manifestó su intención de reunirse nuevamente. El líder ruso aprovechó para sugerir que esto debería suceder en Moscú.

Este encuentro fue interpretado por expertos como un gesto político relevante para Rusia, que sale, parcialmente, de su aislamiento internacional sin hacer concesiones previas.

Al mismo tiempo, Trump se presenta como un potencial "mediador para buscar la paz" en Ucrania, mientras la comunidad internacional espera los próximos pasos tras este diálogo inicial.

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia no tenían un encuentro presencial desde el 16 de julio de 2018 en una cumbre celebrada en Helsinki (Finlandia).

Trump y Putin comienzan su reunión a puerta cerrada

Putin, que no visita EE.UU. desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska.

Vía EFE

