Zelenski respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunes

El presidente ucraniano anunció que el lunes 18 de agosto viajará a Washington por invitación de Trump.

Imagen del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski,, EFE/ Presidencia de Ucrania / ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
 El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respaldó este sábado la propuesta de su colega estadounidense, Donald Trump, de mantener una cumbre trilateral con el líder ruso Vladímir Putin, y anuncia que el lunes viajará a Washington para tratar con el norteamericano "todos los detalles" del eventual proceso.

En una publicación en X, Zelenski aludió a la "larga y sustancial" conversación mantenida este sábado con Trump, que duró aproximadamente una hora, antes de que una serie de líderes europeos fueran incluidos en la videollamada, durante aproximadamente otros 30 minutos, según detalló.

Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz", enfatizó el presidente ucraniano, que subrayó también la importancia de que "la fortaleza de EE. UU. tenga un impacto en la evolución de la situación".

Zelenski, que en los últimos meses había solicitado en repetidas ocasiones un encuentro a nivel de líderes con Putin, manifestó su apoyo a la propuesta de Trump para una reunión trilateral en la que participen EE. UU., Ucrania y Rusia.

Ucrania subraya que a nivel de líderes se pueden abordar cuestiones clave y un formato trilateral es adecuado para esto", escribió.

Presidente de Ucrania viajará Washington

Además, el presidente ucraniano anunció que el lunes 18 de agosto viajará a Washington por invitación de Trump, para abordar con él "todos los detalles sobre cómo poner fin a la matanza y a la guerra".

Zelenski concluyó destacando la importancia de que los líderes europeos estén implicados "en cada fase" del proceso para garantizar, junto con EE. UU., que Ucrania reciba unas garantías de seguridad fiables.

También discutimos las señales positivas de la parte estadounidense con respecto a su participación a la hora de garantizar la seguridad de Ucrania. Seguimos coordinando nuestras posiciones con todos los socios", remachó.

La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en Alaska se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de "extremadamente productivas". EFE

