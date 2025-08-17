 Terremoto de magnitud 5,8 en las islas Célebes de Indonesia
Asimismo, una cuarentena de edificios han quedado dañados, entre ellos una escuela y la iglesia en la que se encontraban parte de los heridos.

Un terremoto de 5,8 grados ha sacudido las islas Célebes de Indonesia., Captura de pantalla video X.
Un terremoto de 5,8 grados ha sacudido las islas Célebes de Indonesia. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Al menos 32 personas resultaron heridas este domingo después de que un sismo de magnitud 5,8 sacudiera la provincia de Poso, en las islas Célebes del archipiélago indonesio, sin que se haya anunciado una alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, detectó el movimiento telúrico a las 5.34 hora local (21.34 GMT del sábado) y situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro 15 kilómetros al norte de Poso.

La agencia geológica indonesia elevó a 6 la magnitud del terremoto.

Abdul Muhari, de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, en indonesio), indicó en un comunicado que el temblor causó daños materiales y heridas a 32 personas.

De las mismas, 16 fueron trasladadas al Hospital General Regional de Poso, y dos están en situación crítica, subrayó el reporte.

El resto de las personas afectadas fueron trasladadas a otros centros hospitalarios. El comunicado especifica que por el momento no se ha registrado ningún fallecimiento.

Muchos de los heridos se encontraban en la iglesia

Muchos de los heridos se encontraban en la iglesia Elim del pueblo de Masani, en la provincia de Poso, en el la parte central de las islas Célebes (Sulawasi en indonesio), donde conviven cristianos y musulmanes, con el Islam como la religión mayoritaria del país asiático.

Asimismo, una cuarentena de edificios han quedado dañados, entre ellos una escuela y la iglesia en la que se encontraban parte de los heridos, añade el comunicado.

Los terremotos en Indonesia son frecuentes, debido a que el país se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 sismos, la mayoría de ellos moderados.

En septiembre de 2018, un terremoto y un tsunami en las Célebes se cobró la vida de más de 4.300 personas, en una de las mayores catástrofes recientes del país. 

