 FBI allana casa de John Bolton, ex asesor de seguridad de Trump
Internacionales

FBI allana casa de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump

El director del FBI, Kash Patel, publicó un mensaje en el que aseguró que "nadie está por encima de la ley" y que los agentes del FBI están en una "misión".

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Patrulla policial / FOTO: pixabay

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanó este viernes la casa de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump y crítico con él, como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

El FBI indicó que está "realizando actividad autorizada en la zona" donde reside Bolton, en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron imágenes del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas.

El registro del FBI comenzó sobre las 07:00 horas (locales), en la vivienda de Bolton en Bethesda, muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que "NADIE está por encima de la ley" y que los agentes del FBI están en una "misión", sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de Bolton.

En tanto, su número dos, Dan Bongino, dijo que "no se va a tolerar la corrupción pública".

Bolton, voz crítica con Trump

Por el momento, no se han hecho públicos los documentos judiciales contra Bolton, una voz muy crítica con Trump, que justifican este registro policial por motivos de seguridad nacional.

Bolton, que frecuentemente da entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya fue objeto de un intento frustrado de la primera Administración Trump para detener la publicación de su libro "The Room Where It Happened" por supuestamente contener información clasificada.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato y ocupó ese puesto durante año y medio. Cuando fue cesado, Trump argumento que Bolton intentaba empujarle hacia una acción militar en Irán.

Más recientemente, Bolton ha sido muy crítico con la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha asegurado está manipulando al presidente estadounidense a favor de los intereses rusos.

*Con información de EFE

En Portada

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncitot
Nacionales

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncito

08:05 AM, Ago 22
Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelonat
Deportes

Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelona

08:18 AM, Ago 22
Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.t
Nacionales

Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.

07:13 AM, Ago 22
Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chilet
Internacionales

Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile

07:08 AM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos