 Trump amenaza con enviar tropas a Maryland
Internacionales

La nueva polémica de Trump se vuelve tendencia

La nueva polémica de Donald Trump genera reacciones y se convierte en tendencia en redes sociales

Compartir:
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, EFE/ Octavio Guzmán
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump / FOTO: EFE/ Octavio Guzmán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con enviar tropas al estado de Maryland y con retirar los fondos otorgados al estado para la reconstrucción del puente Francis Key Scott, que se derrumbó tras ser impactado por un carguero en 2024.

En una publicación de su red social, Truth Social, el mandatario criticó al gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, por pedirle al presidente que recorra las calles con ellos.

El gobernador Wes Moore de Maryland me ha pedido, en un tono bastante desagradable y provocador, que lo acompañe a recorrer las calles de Maryland. Supongo que se refiere a Baltimore, una ciudad descontrolada y plagada de delincuencia. Como presidente, preferiría que limpiara este desastre de delincuencia antes de irme a dar una vuelta (...) Pero si Wes Moore necesita ayuda, enviaré tropas", escribió Trump.

Trump amenaza con retirar fondos

Mensaje que, en una posdata, el mandatario añade que le dio al gobernador "un montón de dinero para arreglar su puente demolido", pero se pregunta si ahora tendrá que "reconsiderar esa decisión".

Los fondos para el puente fueron asignados por el Congreso y promulgados por el expresidente demócrata Joe Biden antes de que Trump asumiera el cargo.

En Portada

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapat
Nacionales

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapa

09:26 AM, Ago 24
Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aéreat
Internacionales

Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aérea

07:56 AM, Ago 24
La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perdert
Tendencias

La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perder

09:45 AM, Ago 24
Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025t
Deportes

Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025

01:13 PM, Ago 24

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos