 Conductor atropella a varias personas en La Habana, 2025
Internacionales

Conductor atropella a varias personas en La Habana; hay un muerto y heridos

El incidente ocurrió en horas de la madrugada de este lunes.

Imagen con fines ilustrativos
Sirena de patrulla / FOTO:

El conductor de un vehículo atropelló a varias personas en varios puntos de La Habana, capital de Cuba, dejando al menos una persona muerta y otras ocho heridas.

El incidente ocurrió sobre las 02:30 horas (locales) de la madrugada del lunes, cuando el conductor atropelló a las víctimas "en diferentes lugares" en un trayecto de apenas unos kilómetros entre Centro Habana y La Habana vieja.

Las autoridades identificaron al responsable, un extranjero residente en La Habana, y lo pusieron bajo arresto, informó este lunes el Ministerio del Interior.

La fallecida es una mujer de 35 años y los ocho heridos fueron trasladados a centros médicos donde están siendo atendidos.

*Con información de EFE

