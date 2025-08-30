Asesinan al expresidente del Parlamento de Ucrania

El diputado ucraniano y expresidente del Parlamento, Andriy Parubiy, fue asesinado a tiros este sábado 30 de agosto en la ciudad de Lviv. El hecho fue confirmado por el presidente Volodímir Zelensky, quien expresó sus condolencias a la familia del político a través de sus redes sociales.
Una cámara de seguridad registró el momento en que un individuo interceptó a Parubiy en plena vía pública y abrió fuego contra él, provocándole la muerte instantánea. La Policía Nacional de Ucrania informó que las fuerzas de seguridad ya trabajan en la identificación y captura del agresor. "Las fuerzas del orden están tomando todas las medidas necesarias para establecer la identidad del tirador y su paradero. Todos los detalles se revelarán conforme a la legislación procesal penal", indicó la institución en un comunicado.
El papel de Parubiy en Ucrania
Parubiy, de 54 años, tuvo un papel protagónico en la política ucraniana de las últimas dos décadas. Participó en la Revolución Naranja de 2004 y fue uno de los dirigentes visibles durante las protestas de Maidán en 2014, que marcaron un giro proeuropeo en el país. Su trayectoria lo llevó a ocupar la presidencia del Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019.
El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv. Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió Zelensky.
El crimen ocurre en un contexto de recrudecimiento de la ofensiva militar rusa. Este sábado, Moscú lanzó un ataque aéreo masivo contra el sur de Ucrania, que incluyó 537 drones y 45 misiles. Según la Fuerza Aérea de Kiev, se logró interceptar la mayoría, aunque al menos un civil murió y 28 personas resultaron heridas en la región de Zaporiyia, donde un edificio residencial de cinco plantas fue alcanzado.
La muerte de Parubiy supone un nuevo golpe para la política ucraniana, en medio de un conflicto que cumple ya tres años y que sigue poniendo en riesgo la estabilidad del país y la vida de sus principales líderes.