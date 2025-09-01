Videos del terremoto en Afganistán 2025

Un terremoto de magnitud 6.0, seguido por varias réplicas, sacudió el este de Afganistán, dejando una devastadora cifra de más de más de 800 muertos, mientras los servicios de rescate luchan por encontrar sobrevivientes entre los escombros.
El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) situó el epicentro del terremoto principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar, y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.
Al sismo inicial, registrado a las 23:47 horas (locales) del domingo hora, le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.
En redes sociales circulaban distintos videos que mostraban el momento del terremoto.
Buscan sobrevivientes
Tras el desastre natural, los equipos de rescate trabajaban para localizar sobrevivientes, aunque las operaciones se veía dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en Kunar y Nuristán.
Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.
Los terremotos se sintieron con fuerza en las provincias orientales de Kunar, Nangarhar, Nuristán y Laghman, y las sacudidas alcanzaron también a Kabul, la capital.
Los talibanes reconocieron la magnitud del desastre. "Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha causado muertes y daños materiales en algunas de nuestras provincias orientales", escribió en la red social X el portavoz, Zabihullah Mujahid. "Los funcionarios locales y los residentes están actualmente involucrados en labores de rescate. Equipos de apoyo del centro y de provincias cercanas también están en camino, y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas", añadió.
En Nuristán, las autoridades confirmaron que los residentes experimentaron fuertes sacudidas, pero aseguraron que hasta ahora no se han reportado víctimas ni daños materiales. "También se sintieron fuertes temblores en la provincia, pero hasta ahora no se han recibido informes de pérdidas humanas ni materiales", indicó el director de Información y Cultura de Nuristán a EFE.
Más de 800 muertos
La cifra de muertos y heridos puede aumentar en las próximas horas, a medida que avances las labores de rescate.
El Gobierno de facto talibán elevó a 800 los muertos y a unos 2 mil 500 los heridos, según confirmaron fuentes oficiales. "Como resultado de los terremotos de anoche en las provincias orientales, el número de muertos en Kunar ha alcanzado los 800, mientras que el de heridos se eleva a 2 mil 500", declaró en una rueda de prensa el portavoz talibán.
El vocero advirtió de que las cifras "no son definitivas y podrían aumentar" y añadió que en Nangarhar el balance no ha cambiado, con 12 muertos y 255 heridos. "Nuestros equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados", aseguró Mujahid.
*Con información de EFE