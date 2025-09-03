 Huracán Lorena mantendrá lluvias en México
Internacionales

Huracán Lorena se fortalece y mantendrá lluvias en México

El huracán Lorena generará lluvias intensas en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y sureste de Sonora y Sinaloa; así como lluvias muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Compartir:
Huracán Lorena se fortalece y mantendrá lluvias en México, CONAGUA
Huracán Lorena se fortalece y mantendrá lluvias en México / FOTO: CONAGUA

El huracán Lorena, que se formó en el océano Pacífico, sigue fortaleciéndose y evolucionará este miércoles a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mantendrá lluvias de muy fuertes a intensas en el noroeste y occidente de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el SMN precisó que a las 09:15 horas (locales), el huracán Lorena se localizaba aproximadamente a 185 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambas localidades de Baja California Sur.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 26 km/h.

"De acuerdo con los pronósticos, Lorena continuará fortaleciéndose rápidamente en las próximas 12 a 18 horas; sin embargo, a partir de la tarde de mañana empezará a debilitarse. No obstante, el sistema mantendrá lluvias intensas en la península de Baja California y el noroeste de México", indicó el reporte.

El SMN alertó que el huracán Lorena generará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y sureste de Sonora y Sinaloa; así como lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

También previó viento de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y la costa de Jalisco.

Así como oleaje de 4,5 a 5,5 metros de altura en costas del sur de Baja California Sur y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Baja California, Sinaloa y Nayarit y Jalisco.

Advierten por descargas eléctricas y granizo

"Se modifica zona de prevención por efectos de tormenta tropical, ahora desde Santa Fe hasta Punta Abreojos, y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, y desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, en Baja California Sur", indicó el SMN.

El organismo explicó que las precipitaciones pronosticadas "podrían ser con descargas eléctricas y granizo" además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Ante ello exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

*Con información de EFE

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos