 Nuevo sismo en Afganistán, septiembre 2025
Internacionales

Nuevo sismo sacude Afganistán tras terremoto que dejó 2 mil muertos

Se trata del sismo más fuerte registrado en la región desde el devastador terremoto que dejó cientos de muertos y heridos.

Terremoto en Afganistán, EFE
Terremoto en Afganistán / FOTO: EFE

Un nuevo sismo, este de magnitud 5.6, golpeó este jueves 4 de septiembre el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el terremoto de magnitud 6.0 que el pasado 31 de agosto dejó más de 2 mil 200 muertos y 3 mil heridos.

Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés), el nuevo sismo ocurrió a las 22:26 horas (locales) y su epicentro se situó a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del domingo. La profundidad fue de 10 kilómetros.

Más de 2 mil muertos

Los talibanes han confirmado, por el momento, 2 mil 205 muertos y 3 mil 640 heridos a causa del terremoto del 31 de agosto, el más letal en las últimas décadas en este país asiático, que arrastra años de crisis humanitarias causadas por las guerras, por las catástrofes naturales y por las crisis económicas y sociales.

Cuatro días después del primer terremoto, las labores de rescate continuaron, aunque la esperanza de hallar a personas con vida bajo los escombros en las zonas más afectadas por el seísmo es cada vez menor.

Foto embed
Terremoto en Afganistán - EFE

La prioridad de las autoridades locales, de las ONG desplegadas en la zona y de las agencias internacionales es ahora facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Kunar y al resto de las provincias afectadas por los terremotos.

Una labor que se hace más compleja con cada nuevo terremoto y con el estado de las carreteras de acceso al remoto Kunar, ya que muchas de ellas han quedado impracticables por los sucesivos episodios sísmicos.

El terremoto ha puesto al límite la capacidad operativa del régimen talibán, que ha desplegado en la zona su principal recurso, a sus soldados.

En los puntos donde el Estado no ha sido aún capaz de llegar, la sociedad civil ha comenzado a organizarse, con voluntarios caminando durante horas para llegar a la zona cero del terremoto, supliendo al mermado personal técnico y de emergencias, que abandonó el país masivamente en 2021, cuando los fundamentalistas retomaron el poder en Kabul.

*Con información de EFE

