 Terremoto en Afganistán: Cifra de muertos supera los 1 mil 400
Internacionales

Terremoto en Afganistán: Cifra de muertos supera los 1 mil 400

La destrucción alcanza viviendas, escuelas y mezquitas, además de tierras agrícolas y ganado, lo que agrava la vulnerabilidad económica de miles de familias.

Terremoto en Afganistán, EFE
Terremoto en Afganistán / FOTO: EFE

La cifra de muertos por el devastador terremoto en Afganistán, ocurrido la noche del domingo, ya ha superado los 1 mil 400, mientras que este martes se ha registrado una nueva réplica.

Los talibanes confirmaron hoy que la cifra total de muertos registrados tras el terremoto ha aumentado a 1 mil 411, mientras que el recuento de heridos alcanza los 3 mil 124, principalmente en las provincias orientales de Kunar y Nangarhar.

Según la Media Luna Roja Afgana, las labores de rescate continúan en la zona, que permanece parcialmente aislada por el derrumbe de carreteras y vías de acceso. "Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros", informó la organización humanitaria.

Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió de que el número de víctimas por el terremoto "probablemente aumentará", mientras que la organización cifra los afectados en más de 12 mil.

Foto embed
Terremoto en Afganistán - EFE

Los helicópteros de la administración talibán evacuan a los afectados hacia hospitales en las ciudades de Jalalabad y Asadabad, mientras maquinaria pesada trata de despejar las carreteras, que han quedado bloqueadas.

La destrucción causada por el terremoto alcanza viviendas, escuelas y mezquitas, además de tierras agrícolas y ganado, lo que agrava la vulnerabilidad económica de miles de familias rurales.

OCHA, la oficina de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, identificó como prioridades inmediatas refugios temporales, agua potable, medicinas y alimentos de emergencia.

Réplicas, en medio del desastre

A 34 kilómetros de la capital de esta última región, Jalalabad, el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) registró esta tarde una réplica de magnitud 5.2, la más intensa desde el terremoto.  

Afganistán, inmerso en una profunda crisis económica y con un sistema sanitario debilitado por la falta de recursos, enfrenta enormes dificultades para atender la emergencia, agravada por las restricciones impuestas por el régimen talibán y la reducción de la ayuda internacional en los últimos dos años.

*Con información de EFE

