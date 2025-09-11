Hombre quemado tras explosión en Iztapalapa: impactante video

La tarde del miércoles 10 de septiembre, se registró la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.
La explosión dejó al menos 90 personas heridas y cuatro fallecidas, una cifra confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada a las 22:30 horas del miércoles, y causada por una pipa cargada con cerca de 50 mil litros de gas.
El incidente dañó al menos 18 vehículos y una motoneta. En redes sociales se han hecho virales las historias de las personas que fueron víctimas de la explosión, así como de sus familiares que se encuentran a la espera de información.
Se ha hecho viral uno de los testimonios más crudos de la explosión, pues una persona grabó el momento en que algunos heridos se encuentran tirados en la calle esperando la ayuda de emergencia.
A la primera persona que encuentra en condiciones críticas, el testigo le comenta que ya viene la ayuda.
Pero es a la segunda víctima que logra captar en el clip, el mayor afectado, pues además de que se encuentra derrumbado sobre el pavimento, este grita que no puede ver y suplica ayuda.
En las imágenes también se observan patrullas y vehículos circulando en el lugar de los terribles hechos.
Historia impactante
En Iztapalapa, sin previo aviso, el estruendo de la explosión sacudió la zona. La nube de gas y el fuego se expandieron en sólo 15 segundos, sorprendiendo a automovilistas, peatones y comerciantes.
Justo entonces, Alicia Matías de 49 años fue alcanzada por la onda explosiva y reaccionó cubriendo a su nieta con su cuerpo, resguardando la mayor parte del calor y las partículas incendiarias para salvarla.
El asfalto ardía y el aire se llenó de cenizas. Testigos y cámaras captaron a Alicia, con el cabello y las ropas chamuscadas, las piernas y los brazos lastimados, mientras camina sobre la vía junto a su nieta. En otra de las escenas más impactantes, Alicia aparece hincada sobre el pavimento, aferrada a su nieta y mirando al suelo, agotada y herida.
Un policía capitalino intervino en la escena. La ayudó, tomó en brazos a la pequeña y la trasladó en una motocicleta hasta un hospital, mientras Alicia seguía a pie hasta el área de auxilio.
El diagnóstico médico para Alicia es severo: presenta quemaduras profundas en el 98% de su cuerpo y permanece en condición delicada, en terapia intensiva, con pérdida de memoria y confusión tras haber entrado en shock.