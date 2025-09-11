 Hombre quemado tras explosión en Iztapalapa: impactante video
Internacionales

VIDEO. Captan a hombre quemado y sin poder ver tras la fuerte explosión en Iztapalapa

Las desgarradoras imágenes captan a la persona derrumbada sobre el pavimento, este grita que no puede ver y suplica ayuda. *Vídeo sensible.

Compartir:
Explosión Iztapalapa, Cuartoscuro
Explosión Iztapalapa / FOTO: Cuartoscuro

La tarde del miércoles 10 de septiembre, se registró la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

La explosión dejó al menos 90 personas heridas y cuatro fallecidas, una cifra confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada a las 22:30 horas del miércoles, y causada por una pipa cargada con cerca de 50 mil litros de gas.

El incidente dañó al menos 18 vehículos y una motoneta. En redes sociales se han hecho virales las historias de las personas que fueron víctimas de la explosión, así como de sus familiares que se encuentran a la espera de información.

Se ha hecho viral uno de los testimonios más crudos de la explosión, pues una persona grabó el momento en que algunos heridos se encuentran tirados en la calle esperando la ayuda de emergencia.

A la primera persona que encuentra en condiciones críticas, el testigo le comenta que ya viene la ayuda.

Pero es a la segunda víctima que logra captar en el clip, el mayor afectado, pues además de que se encuentra derrumbado sobre el pavimento, este grita que no puede ver y suplica ayuda.

En las imágenes también se observan patrullas y vehículos circulando en el lugar de los terribles hechos.

Historia impactante

En Iztapalapa, sin previo aviso, el estruendo de la explosión sacudió la zona. La nube de gas y el fuego se expandieron en sólo 15 segundos, sorprendiendo a automovilistas, peatones y comerciantes.

Justo entonces, Alicia Matías de 49 años fue alcanzada por la onda explosiva y reaccionó cubriendo a su nieta con su cuerpo, resguardando la mayor parte del calor y las partículas incendiarias para salvarla.

Foto embed
Alicia explosión Iztapalapa - Instagram

El asfalto ardía y el aire se llenó de cenizas. Testigos y cámaras captaron a Alicia, con el cabello y las ropas chamuscadas, las piernas y los brazos lastimados, mientras camina sobre la vía junto a su nieta. En otra de las escenas más impactantes, Alicia aparece hincada sobre el pavimento, aferrada a su nieta y mirando al suelo, agotada y herida.

Un policía capitalino intervino en la escena. La ayudó, tomó en brazos a la pequeña y la trasladó en una motocicleta hasta un hospital, mientras Alicia seguía a pie hasta el área de auxilio. 

El diagnóstico médico para Alicia es severo: presenta quemaduras profundas en el 98% de su cuerpo y permanece en condición delicada, en terapia intensiva, con pérdida de memoria y confusión tras haber entrado en shock.  

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos