 Confirman que TikTok pasará a estar controlado por EE. UU.
Internacionales

Confirman que TikTok pasará a estar bajo control de EE. UU.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que EEUU y China lograron un acuerdo sobre TikTok, que cerrarán los mandatarios Trump y Xi el viernes.

Compartir:
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, formalizó la noticia en Washington DC., EFE
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, formalizó la noticia en Washington DC. / FOTO: EFE

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado este lunes un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque ha rehusado dar detalles de la operación.

El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por EE. UU., pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", aclaró Bessent en referencia a la llamada que mantendrán ambos mandatarios.

No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", añadió Bessent. 

El funcionario dio las declaraciones a los medios de comunicación frente al Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde reunió con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent el presidente Trump anunció en su red social Truth un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.

Trump estableció un plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EE. UU., ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, explicaron que el pacto fue posible gracias a la intervención de Trump y a la "gran consideración que tiene por el presidente Xi", porque, "cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan".

Al margen del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer explicaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en, un lugar aún por determinar. EFE

¡Vive la experiencia! Un viaje a Italia sin salir de Guatemala

Aquí, la tradición se sirve con amor, los sabores cuentan historias y cada bocado es una invitación a detener el tiempo

En Portada

Desfiles y antorchas dejan toneladas extra de basura en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Desfiles y antorchas dejan toneladas extra de basura en la Ciudad de Guatemala

02:31 PM, Sep 15
Localizan a recién nacida abandonada en Santiago Sacatepéquezt
Nacionales

Localizan a recién nacida abandonada en Santiago Sacatepéquez

03:53 PM, Sep 15
EE.UU. ataca segunda lancha con tres ocupantes venezolanost
Internacionales

EE.UU. ataca segunda lancha con tres ocupantes venezolanos

02:53 PM, Sep 15
Futbolistas guatemaltecos que saldrán en el FC 26t
Deportes

Futbolistas guatemaltecos que saldrán en el FC 26

01:12 PM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos