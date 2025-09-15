Confirman que TikTok pasará a estar controlado por EE. UU.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado este lunes un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque ha rehusado dar detalles de la operación.
El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por EE. UU., pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", aclaró Bessent en referencia a la llamada que mantendrán ambos mandatarios.
No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", añadió Bessent.
El funcionario dio las declaraciones a los medios de comunicación frente al Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde reunió con la delegación china.
Minutos antes de las declaraciones de Bessent el presidente Trump anunció en su red social Truth un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.
Trump estableció un plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EE. UU., ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.
Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, explicaron que el pacto fue posible gracias a la intervención de Trump y a la "gran consideración que tiene por el presidente Xi", porque, "cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan".
Al margen del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer explicaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en, un lugar aún por determinar. EFE