Descubre Italia en Guatemala: La Cucina di Borgo Rotondo

Hay lugares que no solo se visitan, se viven y La Cucina di Borgo Rotondo es uno de ellos, sin lugar a duda. Este es un rincón donde la tradición italiana late con fuerza, pero con el alma y el calor de Guatemala.
Aquí, cada receta es un puente entre dos tierras, un diálogo entre la memoria y el presente, un abrazo servido en un plato. No es un restaurante común. Es un taller de recuerdos y sabores que rescata la esencia de Emilia-Romaña y Lazio.
Entre sus creaciones más celebradas está el platilo de Mezzelune el cuál ocupan un lugar especial. Estas delicadas medias lunas de pasta fresca al huevo se elaboran a mano siguiendo la tradición.
Además, están rellenas con una mezcla de hongos mixtos que aportan una profundidad de sabor única. La masa, suave y fina, se convierte en el lienzo perfecto para encerrar el aroma terroso de los hongos, seleccionados en su punto óptimo de frescura.
Más de las delicias de Italia
La magia se completa con una salsa cremosa de prosciutto, que envuelve cada bocado con notas salinas y una untuosidad que reconforta el paladar. Degustar estas Mezzelune es entrar en contacto con una receta que no admite atajos ni artificios, solo la pureza de una técnica transmitida de generación en generación y el cariño de una cocina que se toma su tiempo.
En Borgo, hasta la forma de reservar es especial. Aquí, la conexión es directa con el chef, lo que garantiza un servicio a medida, sin esperas, adaptado a cada necesidad.
Cada mes, un valor guía la cocina; este agosto, la "significancia" es el motor: cocinar con propósito, respetando los ritmos de la naturaleza y transmitiendo el alma de cada receta. Además, de los Mezzelune, podrás encontrar en La Cucina di Borgo Rotondo una gran variedad de pastas, pizzas, quesos, bebidas, postres y mucho más.