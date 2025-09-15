 EE.UU. ataca segunda lancha con tres ocupantes venezolanos
Internacionales

EE.UU. ataca segunda lancha con tres ocupantes venezolanos

El presidente, Donald Trump, se encargó de oficializar el anuncio, afirmando que en el navío iban al menos tres supuestos narcotraficantes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se encargó de dar el anuncio., EFE/Francis Chung
El presidente de EE.UU., Donald Trump, se encargó de dar el anuncio. / FOTO: EFE/Francis Chung

Estados Unidos (EE.UU.) atacó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra carteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como 'terroristas'."

El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.

¡Atención! Si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!", concluyó.

Intercambios verbales entre presidentes

EE.UU. derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre EE.UU. y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada". EFE

