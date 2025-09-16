 Estado de excepción en Ecuador por protestas, 2025
Ecuador: Declaran estado de excepción en siete provincias por protestas

El país sufre protestas y bloqueos, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la inseguridad.

Protestas en Ecuador, EFE
Protestas en Ecuador / FOTO: EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes 16 de septiembre de 2025 el estado de excepción en siete provincias del país, "por grave conmoción interna", mientras se registran bloqueos en algunas vías, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la inseguridad.

La medida rige para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Desde el lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras este martes se registran bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia.

"Anoche (lunes) tuvimos varios detenidos en (la provincia) del Carchi porque no dejaban pasar una ambulancia con una persona sumamente grave. Eso no lo vamos a permitir, eso es delito, y en eso estamos actuando de manera muy, muy fuerte", dijo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, citada por medios locales.

Sin entrar en detalles, comentó que el lunes presentaron varias denuncias en la Fiscalía y avanzó hoy harán lo propio contra "los cabecillas, quienes están orquestando y liderando la paralización de servicios y el bloqueo de la vía".

Protestas y bloqueos en Ecuador - EFE

Compensaciones e incentivos

Con la eliminación del subsidio, los precios de esta combustible usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera, pasaron desde el pasado sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares.

Rovira insistió este martes que la decisión está tomada, entre tanto el Gobierno avanza con la entrega de las compensaciones e incentivos ofrecidos a la par de la eliminación del subsidio.

Para empezar, el lunes el Gobierno depositó más de 1,1 millones de dólares en inventivos productivos a más de 1 mil 600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial.

Mientras que 70 mil productores se convirtieron en los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) de 1,000 dólares.

Por otra parte, Rovira no descartó que grupos involucrados con contrabando estén, aparentemente, aprovechando la situación. "A los que contrabandeaban con el combustible se les acabó el negociado, simplemente así", dijo.

*Con información de EFE

