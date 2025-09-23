 Boric pide juzgar a Netanyahu por el genocidio en Gaza
Internacionales

Boric pide juzgar a Netanyahu por el genocidio en Gaza

En un duro discurso, Boric también condenó los ataques israelíes en Qatar y los bombardeos sobre Irán e insistió en que hay que combatir el odio y fortalecer el sistema multilateral.

Gabriel Boric, presidente de Chile, en Nueva York, EFE
Gabriel Boric, presidente de Chile, en Nueva York / FOTO: EFE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la masacre de civiles en Palestina y subrayó que el genocidio en Gaza "es una crisis de la humanidad".

En un duro discurso, Boric también condenó los ataques israelíes en Qatar y los bombardeos sobre Irán e insistió en que hay que combatir el odio y fortalecer el sistema multilateral.

"A estas alturas yo ya no sé qué decir de Gaza, porque muchos lo han dicho todo, desde esta tribuna y desde otras, pero por sobre nuestras palabras -de quien quiera que vengan- resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida", aseguró Boric, para introducir el tema tras alabar a la premio Nobel, Gabriela Mistral, también chilena.

"Son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos (...) más que hablar de cifras, de condenas, o exigencias, quisiera hoy hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. En esta sala y quienes nos escuchan, somos todos seres humanos. Por eso, cuando debajo de los escombros yacen niños y niñas, hay un dolor genuino en nuestra patria, en Chile", el país con la comunidad palestina más grande del mundo, al margen de los estados árabes.

"El odio engendra violencia" 

En este punto fue cuando el mandatario chileno, Gabriel Boric, señaló por su nombre al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, del que dijo desearía ver frente a un tribunal internacional como ocurrió en los genocidios de los Balcanes o Ruanda.

Foto embed
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - EFE

"No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional", dijo Boric, entre los aplausos de los asistentes tras subrayar que el "odio engendra violencia".

"Uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo (...), transformar las ansias de odiar en deseos de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia", recalcó.

*Con información de EFE

